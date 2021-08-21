Meğer Herkesin Salonu Benzermiş: Doksanlardaki Doğum Günlerinde Çekilmiş 21 Çocukluk Fotoğrafı

1 dk okuma süresi
22
10
3
3
0
Twitter'da başlayan bir akım sayesinde 80'ler, 90'lar ve 2000'lere ışınlandık adeta. Atılan bir tespit tweet'i nedeniyle insanlar albümlerindeki fotoğrafları çıkarıp paylaşmaya başladı ve birbirinden güzel kareler gün yüzüne çıktı.

Çocukluğumuzda neredeyse hepimizin salonu benzer tarzdaydı. Kahverengi ahşap bir vitrin, içinde annemizin dantelleri, süs eşyaları, dönemin müzik seti veya televizyonu bulunurdu. Raflarında ansiklopediler olmazsa olmazdı, hani gazetelerin kuponla verdiklerinden.

Vitrinin önündeyse yine aynı renk ve tarzda bir masa yer alırdı. O masada ne yemekler yendi, muhabbetler edildi. Dersimizi orada çalıştık, annemizin yaptığı kısırları orada yedik.

Tabii bir de doğum günü pastamızı yine orada kestik. İşte size de tanıdık gelecek olan bu salon hemen hemen hepimizin çocukluk fotoğraflarının arka planını süsler.

vitrin

Cep telefonu veya dijital fotoğraf makinesi yoktu o zamanlar, 36 filmlik hakkımız vardı.

Üstelik hemen de göremiyorduk çektiğimiz fotoğrafları. Ertesi gün fotoğrafçıdan alırdık, bazılarımızın gözleri kapalı çıkardı veya fotoğrafları çeken kişinin parmağı kameranın önünü kapatmış olurdu.

kodak

İşte bu zorlu ama şahane dönemi hatırlatan bu tweet atıldı ve ardından pek çok kişi tespitin ne kadar doğru olduğunu kanıtlar şekilde çocukluk fotoğraflarını paylaşmaya başladılar.

tweet

İşte o fotoğraflardan bazıları:

doksanlar

fotoğraf doksanlar

vitrin fotoğraf doksanlar

geçmiş çocukluk

çocukluk

aile doksanlar

vitrin salon aile doksanlar

y kuşağı çocukluk

doğum günü çocuklar

arkadaşlık çocuklar

doksanlar bebek

doksanlar pasta üfleme

doksanlar kardeş

y kuşağı aile

doksanlar kutlama

doksanlar arkadaşlık çocuklar

doksanlar salon masa

doksanlar seksenler

seksenler pasta

masa vitrin doksanlar

seksenler aile

Bütün bu fotoğrafların ardından siz de kendi çocukluk fotoğraflarınıza bakmak isteyebilirsiniz.
22
10
3
3
0
Emoji İle Tepki Ver
22
10
3
3
0
En Güncel Haberler