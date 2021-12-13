SON DAKİKA: Dolar, 14 TL'yi Aştı

Haftalardır yükselişini sürdüren dolar, bu hafta da rekorlar göreceğimize dair işareti hafta başlar başlamaz verdi. An itibarıyla bir dolar, 14 TL'yi aştı.

Türkiye, yeni bir haftaya daha bir dolar rekoruyla uyandı. Haftalardır yükselişini sürdüren, Türk Lirası’nın değer kaybıyla özellikle son 4 haftada 9,98’den 13,97’ya kadar hızlı bir şekilde tırmanmayı başaran dolar, 13 Aralık haftasına da yükselişle başladı. Saatler 09.00’ı gösterdiği anda dolarda başlayan hızlı yükseliş, 14 barajının aşılmasına neden oldu.

Sabah saat 09.00’da 13,83 seviyesinden açılış yapan dolar, yalnızca 15 dakika içinde 14 barajını aştı. Dolar, bu yazı yazıldığı an itibarıyla 14,14’ü görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta içinde yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Daha önceki faiz kararları düşüş yönünde olmuş, dolar, bu kararlarla birlikte hızla yükselmişti.