Dolar kuru, güne yeni bir rekorla başladı. Piyasaların açılmasıyla uçuşa geçen dolar kuru, 15 TL'nin üzerine çıktı. Dolar/TL paritesi, saat 09:20 itibarıyla 15.20 seviyesine ulaşmış durumda. Dolar kurunun yükselişi, sosyal medyada da gündem oldu.

Dolar, Türk lirası karşısındaki rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Piyasaların açılmasıyla yükseliş trendini sürdürmeye devam eden kur, saat 09:11 itibarıyla 15.20 seviyelerinden işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) oynaklığa karşı dolar satarak doğrudan müdahale edip etmeyeceği bilinmiyor.

Dolar 15.20 seviyelerine gelerek bir rekor kırmış olsa da Türkiye'nin önünde bu rekorların devam edip etmeyeceğini anlatan önemli bir yol var. Öyle ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bu toplantıda bir kez daha faiz indirimine gidilmesi, doların yepyeni rekorlar kırmasına yol açabilir...

Anlık dolar grafiği bu şekilde;

*Yukarıdaki grafik, Tradingview'den alınmıştır.

Zaten bir süredir yükseliş trendinde oluşu nedeniyle insanların dilinden düşmeyen dolar, 15 TL'nin üzerine çıkmasıyla da sosyal medyayı karıştıdı. Sayısız paylaşım yapan kullanıcılar, bu durum nereye kadar devam edeceğini de merak ediyorlar. İşte doların 15 TL'nin üzerine çıkmasıyla ilgili bazı paylaşımlar: