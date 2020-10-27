Tarih 26 Ekim 2008, dolar kuru 1,7 TL. Öğle saatlerinde bir Forum Donanımhaber kullanıcısı, yükselen kur nedeni ile artan bilgisayar fiyatları hakkında hayıflanıyor. Tarih 26 Ekim 2020, dolar kuru 8,14 TL.

Bilgisayarlar başta olmak üzere tüm donanım birimlerinin fiyatları akıl almaz bir hızla yükselmeye devam ediyor. Dolar kurundaki artış ve pandemi nedeniyle patlama yaşanan tüketimin, satıcılar tarafından fırsat bilinmesi, abartılı etiketler görmemize neden oluyor.

2020’nin ilk günlerinde 2 bin TL civarına bulunan başlangıç seviyesindeki dizüstü bilgisayarların fiyatları, artık 5 bin TL seviyesine dayanmış durumda. Ancak dolar nedeni ile görülen fiyat artışlarını ilk kez yaşamıyoruz. Forum Donanımhaber kullanıcılarından Blackankas’ın 26 Ekim 2008 tarihinde dolar 1,7 TL’ye yükselince yaptığı yorum, dolar kuru ne zaman artsa ortaya çıkmış, teknolojinin daha da ulaşılmaz olacağına dair nükteli hayıflanmaların sembolü olmuştu.

Türk internet tarihinin unutulmazları arasına giren, milyonların sesi olan mesaj şöyleydi:

Tam 12 yıl sonra, aynı tarihte, aynı kullanıcıdan yeni bir mesaj geldi:

Blackankas takma adına sahip kullanıcı, 12 yıl önceki tepkiyi vermeden 1 ay önce 1,2 TL’lik dolar kuru üzerinden bilgisayar topladığını özellikle belirtti. Ayrıca mesajın yıllar içerisinde giderek popüler hale gelmesi nedeni ile aldığı eleştirilere nükteli cevaplar verdiğini görüyoruz. En önemli detay ise Blackantas'ın 12 yılda sadece 11 mesaj yayınlamış olması.

Teknolojik ürünlerin büyük kısmının yurt dışından dolar ile ülkemize getiriliyor. Aslında teknoloji devleri ürünlerine zam yapıyorlar, kurdaki değişim nedeni ile açılan makas, otomatik olarak fiyatlara yansıyor. Dolar kurunun 8 TL’yi görmesi nedeni ile teknolojik ürünlerde kritik bir fiyat artışı daha bekleniyor.