Koronavirüs salgının dünya ekonomisini bertaraf ettiği günümüzde, teknolojik ürünlerin Türkiye’de yaşadıkları fiyat artışı alım gücünün çok üzerine çıkmaya başladı. Ayrıca yine salgın sebebi ile artan talep artışının da fiyatlara etkisi yüksek. Tabii ki çoğunluğu yurt dışından gelen bu ürünlerin fiyatlarını belirleyen en önemli etmen kur farkı ve vergiler oluyor.
Bundan 20 gün önce sizlere artık ucuz bilgisayar kalmadığını aktarmış, seçtiğimiz bazı dizüstü bilgisayar modelleri ile yaşanan zamları gözler önüne sermiştik. Ne yazık ki zamlar durmadı, hatta 20 gün öncesine göre katlanarak yaşanmaya devam ediyor. Biz de her ne kadar bu durumu istemesek de bir kez daha, yaşanan astronomik artışları derlememiz gerektiğini düşündük.
- Not: Fiyat grafiklerini ürünlerin Akakçe sayfalarından aldık. Bu listeye yer alan ilk 3 bilgisayar modeli, 10 Eylül tarihli haberimizde de yer almaktadır. Dilerseniz iki ayrı sekmede haberleri açarak tabloyu daha net karşılaştırabilirsiniz. (Önceki haberimizde yer alan Asus Vivobook X505ZA-BQ887T modeli, Akakçe'den kaldırıldığı için bu haberde yer almıyor).
Casper Nirvana C350.4000-4C00X:
- 10 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 1140 TL
- 30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 3311 TL
Dell Inspiron 3593-FB35F82C:
- 10 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 1240 TL
- 30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 2700 TL
Lenovo V15-ADA 82C7001LTX:
- 10 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 1040 TL
- 30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 3109 TL
HP 15-DA2002NT:
- 30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 3596 TL
Huawei Matebook D 15:
- 30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 2679 TL
Bilgisayar fiyatlarında yaşanan artışlara göz atarken Apple Macbook gibi serilerde fiyat değişimi görmedik. Bunun sebebi Macbook serilerinin kendi içerisinde rekabet eden ve üreticilerin sabit fiyat politikası benimsedikleri, üst segment kişisel bilgisayarlar olması. Yine de son 1 yılda yaşanan kur artışları nedeniyle pazardaki her bilgisayar marka ve modelinde fiyatlar ciddi şekilde yükselmiş durumda.