Döviz ile TL arasındaki makasın açılması nedeniyle tüm teknolojik ürünler, özellikle bilgisayarlarda inanılması güç bir bir fiyat artışı yaşanıyor. Bundan 6 ay önce 1600 TL seviyesinde satılan sıradan bir dizüstü bilgisayar, yaşanan son artışlar ile birlikte 5.000 TL’ seviyesine yaklaştı.

Koronavirüs salgının dünya ekonomisini bertaraf ettiği günümüzde, teknolojik ürünlerin Türkiye’de yaşadıkları fiyat artışı alım gücünün çok üzerine çıkmaya başladı. Ayrıca yine salgın sebebi ile artan talep artışının da fiyatlara etkisi yüksek. Tabii ki çoğunluğu yurt dışından gelen bu ürünlerin fiyatlarını belirleyen en önemli etmen kur farkı ve vergiler oluyor.

Bundan 20 gün önce sizlere artık ucuz bilgisayar kalmadığını aktarmış, seçtiğimiz bazı dizüstü bilgisayar modelleri ile yaşanan zamları gözler önüne sermiştik. Ne yazık ki zamlar durmadı, hatta 20 gün öncesine göre katlanarak yaşanmaya devam ediyor. Biz de her ne kadar bu durumu istemesek de bir kez daha, yaşanan astronomik artışları derlememiz gerektiğini düşündük.

Not: Fiyat grafiklerini ürünlerin Akakçe sayfalarından aldık. Bu listeye yer alan ilk 3 bilgisayar modeli, 10 Eylül tarihli haberimizde de yer almaktadır. Dilerseniz iki ayrı sekmede haberleri açarak tabloyu daha net karşılaştırabilirsiniz. (Önceki haberimizde yer alan Asus Vivobook X505ZA-BQ887T modeli, Akakçe'den kaldırıldığı için bu haberde yer almıyor).

10 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 1140 TL

30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 3311 TL

10 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 1240 TL

30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 2700 TL

10 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 1040 TL

30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 3109 TL

30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 3596 TL

30 Eylül itibari ile son 6 ay içinde oluşan fiyat farkı: 2679 TL