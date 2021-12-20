Dolardaki Ani Düşüş Hakkında Ekonomistler Ne Diyor?

Dolar, bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası ani düşüşe geçti. Düşüşün arkasındaki açıklamalar sonrası ekonomistler de sosyal medyada konuyu değerlendirdi.

Bu akşam saatlerinde ülke ekonomisinde ve piyasalarda ses getirecek kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları sonrası dolar hızlı bir düşüşe geçti.

Konuşma öncesi tarihi bir rekor ile 18 TL'yi geçen dolar, Erdoğan'ın konuşmaları sonrası yaşadığı düşüşle 12,50 TL seviyelerine kadar geriledi. Ardından 13 TL üzerine çıkan dolar, bu içerik yazılırken 13,40 TL seviyesinde geziniyor.

Ekonomistler yaşanan gelişme hakkında ne düşünüyor?

Açıklamaların ardından dolardaki düşüşü tam olarak anlayamayan ve bu ani tepkiyi neye bağlayacağını bilemeyen vatandaşlar haliyle soluğu sosyal medyada aldı. Ekonomistler ise bu konuda attıkları tweet'ler ile durumu özetlemeye ve olası etkilerini tartışmaya başladı. İşte bazı ekonomistlerin konu hakkındaki yorumları:

Özgür Demirtaş, açıklamaların ne anlama geldiğini açıkladı:

Enes Özkan, 'kamu borçlanması' konusuna dikkat çekti:

Enes Özkan'ın 'Bundan bahsediyor' diyerek alıntıladığı tweet:

'Gizli faiz' konusuna da değinildi: