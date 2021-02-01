Dolar Kuru, Ağustostan Beri En Düşük Seviyesini Gördü

Rezerv para birimi kabul edilen dolar, haftaya ciddi bir düşüş ile başladı ve Türk Lirası, dolara karşı en fazla değer kazanan para birimi oldu. Bugün itibarıyla dolar/TL kuru, 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir grafik izleyen dolar kuru, yeni haftaya ise dikkat çekici bir düşüş ile başladı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri dikkate aldığımızda dolar karşısında en büyük yükselişi Türk Lirası gösterirken, TL’yi sırasıyla peso, zloti ve ruble takip ediyor.

Investing tarafından paylaşılan bilgilere göre doların TL karşısında değer kaybetmesinin nedenleri arasında PPK sonrası enflasyon sunumunda da sıkı para politikasının uzun süre korunacağı, faiz indiriminin yakın vadede söz konusu olmadığı ve hatta gerekmesi durumunda önden sıkı adımların atılmaya devam edileceğinin belirtilmesi de yer alıyor.

TL, bugün için gelişmekte olan para birimleri arasında dolara karşı en fazla değer kazanan para birimi oldu

Son haftalarda büyük ölçüde 7,33 ile 7,43 arasında seyreden dolar/TL kuru, geçtiğimiz cuma günü ise 7,28 barajının altına inmişti. Bugün itibarıyla yüzde 1,5’e yakın bir düşüş daha gösteren dolar/TL kuru, gün içinde 7,20 seviyesine inmiş durumda. Bu, dolar/TL kurunun 21 Ağustos 2020 tarihinden bu yana gördüğü en düşük seviye oldu.

Tahmin edebileceğiniz gibi dolar/TL kurunu etkileyen pek çok farklı neden bulunuyor ve geçtiğimiz dönemde yaşanan artışın nedenlerini sizlere 11 madde ile zaten anlatmıştık. Son düşüş ise ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından da öngörülmüş hatta dolar için yıl sonu tahminleri 8’den 7,50’ye düşürülmüştü.