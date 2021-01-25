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  • Goldman Sachs, 2021 Yılı Dolar/TL Tahminini Açıkladı

Goldman Sachs, 2021 Yılı Dolar/TL Tahminini Açıkladı

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Goldman Sachs, önümüzdeki dönemde Türk Lirası’nın gücünün sınırlandırılabileceğini ifade ederken, dolar/TL beklentisini düşürdü.

Çokuluslu bir ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs Group Inc., yayınladığı 3 aylık piyasa tahmininde Türk Lirası’nın gücü, döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle nihayetinde sınırlanabilir.” ifadelerini kullanarak kur beklentisini düşürdüğünü duyurdu.

Paylaşılan rapora göre Goldman Sachs, üç aylık Dolar/TL kuru beklentisini 7,50’den 7’ye, 6 aylık beklentisini yine 7,75’ten 7’ye, 12 aylık beklentisini ise 8’den 7,50’ye düşürdü. Haberimizi yazdığımız saat itibarıyla Dolar/TL kuru, 7,38 seviyelerinde seyrediyor.

Türk Lirası, Dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi konumunda

dolarTL kuru

Paylaşılan bilgilere göre Türk Lirası, yılbaşından bu yana gelişmekte olan piyasalarda dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer aldı. Dolar/TL kuru geçtiğimiz cuma günü 7,4170 seviyesinden kapanırken 6 Kasım'daki rekor düşüşten bu yana Türk Lirası yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.

Kaynak : https://www.bloomberght.com/goldman-sachs-dolartl-beklentilerini-dusurdu-2273208
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