Dolar Kazanabileceğiniz Güvenilir İnternet Siteleri

“İnternetten para kazanabileceğiniz yöntemler” adı altında, aslında her yerden ulaşabileceğiniz bilgilerin derlendiği, yüzlerce dolarlık ve içi tamamen boş eğitimler görmüşsünüzdür. Bu yazıda anlatacaklarımızın ise o eğitimler ile hiç ilgisi yok. Tam tersine herkesin elinin altında olan, kullanmayı bilene bireysel ihracat imkanı sunup gerçekten para kazandıran platformları derledik.

Pandemi nedeniyle yaygınlaşan evden çalışan formülü, hem Türkiye’de hem de dünyada pek çok insana ek gelir yaratma imkanı sundu. Bu nedenle pek çok kişi, yurt dışından gelir elde etmenin, yani dolar kazanmanın arıyor. Ancak böyle bir arayış, internet dünyasına yabancı olan kişiler için çoğunlukla hüsranla sonuçlanabiliyor. Özellikle dropshipping gibi konularda satılan eğitimlerin içeriği, genelde her yerde ulaşabileceğiniz bilgilerin özeti gibi. Ayrıca güncel olmayan pek çok yanıltıcı bilgiler içeren eğitimlerle insanlar kandırılıyor.

Tüm bu nedenlerle öncelikle bir konuda anlaşmamız gerek: İnternetten para kazanmak kolay değildir, çünkü sadece uzman ya da yetenekli olmanız yetmez. İnterneti tanımak, işiniz en uygun platformu seçmek ve fazlasıyla sabretmek gerekir. Hazırladığımız listede eğer yeterince kafa yorarsanız, emek harcarsanız yeteneklerinizi ve bilginizi yurt dışındaki müşterilere ulaştırabileceğiniz platformlara yer verdik.

Yazılım, SEO, makale, tasarım ve daha pek çok konuda işverenlere ulaşmak için Upwork.com:

İşverenler ilan açıyor, arayanlar başvuru yapıyor.

Onaylı bir üyelik açmak çok zor ve vakit istiyor.

Üyelikler titizlikle onaylandığı için işverenler ya da iş arayanlar daha az sorun yaşıyorlar.

Başvurular için Contact adı verilen puanlar kullanılıyor.

İşlerin büyük bir kısmı yüksek ücretli ve uzun vadeli oluyor.

Contact puanı bittikten sonra cüzi ücretler ile puanlar alıp yeni işlere başvurabiliyorsunuz.

2020’nin ikinci yarısından itibaren özellikle Twitter’da popülerleşen #Birlikteİhracat akımı sayesinde Türkiye’de pek kişi Upwork adındaki bu platform ile tanıştı. Başta yazılım ve web geliştirme olmak üzere teknik SEO, makale yazarlığı veya tasarım konusunda çözüm arayanlar, bu sitede ilanlar açıyorlar. Uzman olduğunuz bir alanı seçerek o alandaki ilanlara başvurular yapabiliyor, parça başı, proje bazlı ya da sözleşmeli işler alabiliyorsunuz.

Sadece Upwork üzerinden iş yaparak aylık 3 bin ila 5 bin dolara arasında gelire ulaşan çok sayıda insan var. Üstelik #Bitlikteİhracat topluluğu, edindikleri deneyimi sosyal medya üzerinden paylaşıyor, bu işe yabancı kişilerin kafalarındaki soru işaretlerini gideriyorlar.

Çeviri, resim, tasarım, video kurgusu ve müzik gibi alanlar için Fiverr.com:

İş verenler değil iş arayanlar ilan açıyor

Çok popüler olduğu için ilk girişte iyi işler almak zor,

Ancak kendi ağınızı oluşturduktan sonra iyi müşterilerin size ulaşması mümkün,

Instgram, Pinterest ya da YouTube gibi servisleri de aktif kullanırsanız daha iyi bir izlenim sergileyebilirsiniz.

Fiverr.com, aslında Türkiye’de fazlası ile bilinen bir platform, çünkü TL ile çalışan Bionluk isimli platformun orjinali. Daha çok seslendirme ve müzisyenlik gibi sanatsal yetenekler üzerine iş almak ya da yaptırmak için kullanılan Fiverr’da tasarım, web tasarım gibi alanlarda iş alabileceğiniz çok fazla imkan var. Sadece Upwork’e kıyasla düzenli gelir elde edebileceğiniz iş fırsatları daha az. İlanların büyük çoğunluğu parça başı formülü ile açılıyor.

Çok popüler olduğundan daha fazla ilana ulaşmak için Freelancer.com:

İşveren ilan açıyor, arayanlar başvuruyor

Dünyanın en popüler Freelancer sitelerinden

Popülerlik nedeniyle çok sayıda işveren ve çok çeşitli alanlar ilan bulmak mümkün

Yine popüler olması nedeniyle işlerin ücret ortalamaları düşük,

Üyelik onaylama sistemindeki denetimler sıkı olmadığından uzman olduğunu iddia edenlerin sayısı çok fazla

İş arayanlar genelde Hindistan ve Pakistan’dan olduğu için piyasa düşmüş durumda. Bu nedenle ücret ortalaması en düşük platformlardan birisi.

Aslında internetten para kazanmak isteyen herkes Freelancer’ı en az bir kere duymuş olabilir. Zira bu konuda hizmet vermeye başlayan ilk servislerden. Ancak zamanla doların çok daha değerli olduğu Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde popüler oldu. Bu nedenle işverenler fiyatları daha düşük tutmaya başladı. Yine işin hakkına göre fiyat belirlenen bazı ilanlar görmeniz mümkün.

Boyama, takı, örgü, çini, dokuma gibi el işi ve niş ürünlerinizi tüm dünyaya satmak için Etsy.com:

Hizmet yerine ürün odaklı bireysel e-ticaret imkanı sunuluyor,

Özellikle yurt dışındaki insanların ilgi gösterebileceği el işi ürünler çok dikkat çekiyor,

Hobi odaklı para kazanma imkanı sunuyor.

Turistlerin Türkiye’de gelip el yapımı ve ilginç ürünlere ilgi gösterdiklerini görmüşsünüzdür. Etsy’de ise bu ürünleri yabancılara siz ulaştırabiliyorsunuz. Hobi ya da profesyonel düzeyde fark etmez, eğer niş ürünler üreten biriyseniz, tavsiye ederiz. Ayrıca çevrenizde hobi olarak bu işlerle ilgilenenler varsa kendilerine yardımcı olabilirsiniz.

Eğer iyi bir İngilizceniz varsa YouTube'da global içerikler üretebilirsiniz:

Üreteceğiniz içerik türüne göre değişken tutarlarda bütçe gerekiyor,

Diğer ülkelerdeki YouTube alışkanlıklarını iyi takip edilmeli,

Uzun süreler boyunca gelir beklentisi olmadan tek bir kategoride düzenli içerik üretilmeli

YouTube’da Türkçe içerik üreterek kazanılan gelir ile İngilizce içeriklerle kazanılan gelir arasında çoğu zaman oldukça büyük farklar oluşuyor. Bunun temel sebebi İngilizce içeriklerin global pazarda daha çok tüketilmesi. Dolayısı ile İngilizce içerikler ile daha geniş kitlelere açılma ve 1000 izlenme başına daha yüksek gelir elde etme imkanınız var. Hatta eğitim gibi kategorilerde gelirlerin aynı kategorideki Türkçe içeriklere göre 20 kata kadar fazla olduğu biliniyor.

Uzmanı olduğunuz bir konuda eğitim vererek para kazanmak için Udemy:

Bir konuda uzman olmalı ve bunu kanıtlayabilmelisiniz,

Eğitmenlik deneyiminiz varsa daha rahat icra edilebilir,

Eğitim verdiğiniz konuda güncel bilgileri takip edip öğrencilere aktarmanız gerekiyor,

Seçtiğiniz konudaki en zengin eğitim içeriğini hazırlamanız şart.

Udemy, dünyanın en büyük online eğitim platformlarından birisi ve Türkiye’de de fazlası ile popüler. Hemen hemen her konuda İngilizce ya da Türkçe eğitimler bulmak, cüzi ücretler ile bu eğitimleri satın almak mümkün. Ancak Udemy’de bir öğrenci değil eğitmen olmak, kurs hazırlamak oldukça zor.

Özellikle hazırlayacağınız eğitimin ücretli olması, kalitesi ve güncelliği daha çok öğrenciye ulaşmanızı sağlayacak. Ancak tüm bu şartları karşılamak uzmanlık dışında emek ve sabır gerektiren bir süreç. Eğer İngilizce eğitim verebileceğiniz bir uzmanlık alanınız varsa, yurt dışından öğrenciler edinerek dolar cinsinden gelir elde edebilirsiniz. Eğer İngilizce düzeyiniz eğitim için yeterli değilse İngilizce alt yazı ekleyerek şansınızı artırabilirsiniz.

Fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız iStock Photo:

Stok içerik üreticiliği konusunda bilginiz olması gerekiyor,

İçerikler görsele dayandığı ve metin içermediği için yurt dışına satış yapmak daha kolay

Rekabet fazla olduğu için kaliteli stok içerikler üretilmesi gerekiyor.

Reklamcılık sektörünün en büyük görsel kaynaklarından birisi olan iStock’ta hemen her konuda binlerce stok video ve fotoğraf bulabiliyorsunuz. Tüm bu içerikler, dünyanın farklı köşelerindeki binlerce amatör ya da profesyonel kişiler ya da ajanslar tarafından üretiliyor. Hobi olsa bile stok fotoğraf ve video çekerek iStock’a yükleyebilir, lisans geliri elde edebilirsiniz.

iStock’ta daha çok satış yapmanın sırrı ise stok fotoğraf ve videoları “Bu kesin tutar” dediğiniz çıkarımlarınıza göre değil, talebe göre hazırlamak. Örneğin koronavirüs salgını veya maske kullanımı hakkında çok sayıda stok görüntüye ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle stok sitelerinde salgını ve maske kullanımını güçlü şekilde anlatan fotoğraf ve videolar, animasyonlar ve tasarımlar fazlası ile rağbet görüyor, üreticisine ciddi miktarlarda para kazandırıyor.

Tişört, çanta, maske, duvar kağıdı, poster, telefon kılıfı ve sticker tasarımlarınızı tüm dünyaya satmak için Redbubble:

Tasarım konusunda yetkin olmanız gerekiyor,

Tasarım trendlerine uygun ürünler daha başarılı oluyor.

Eğer tasarımcılık yapıyorsanız ya da bu işe yeni giriştiyseniz gelir elde etmeniz için çok fazla seçenek mevcut. Parça başı ya da proje bazlı iş almak yerine değer verdiğiniz ürün tasarımlarını RedBubble üzerinden dolar kurunda satışa sunabilirsiniz. Elbette tasarımınızın fikri mülkiyeti size ait olmalı.

Eğer üç boyutlu yazıcınız varsa ya da elektronik devre tasarımı yapabiliyorsanız Tindie:

“Maker” veya DIY (Kendin Yap) kültürü konusunda bilgi sahibi olmak gerek,

İlginç ürünler tasarlama ve üretme konusunda deneyim istiyor.

Tindie’den gelir elde edebilmek için aklınızdaki uçuk fikirlerin tasarım ve üretim aşamalarına hakim olmanız gerekiyor. Hatta bu fikirleri gerçeğe dökebilmelisiniz. Örneğin tahtadan USB bağlantılı oyun kolu gibi niş ürünler oldukça ilgi görüyor. Tıpkı bunun gibi üç boyutlu yazıcıdan basılan işlevsel veya ilginç tasarımlar da sitede satışa sunulabilir.

Eğer internet üzerinden dolar kazanmaya ilişkin önerileriniz varsa yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere :)