ÖZEL RÖPORTAJ - 7 Ağustos Pazartesi günü İstanbul/Taksim'de etrafa dolar saçan OnlyFans grubuyla iletişime geçtik ve merak edilen bazı soruları kendilerine yönelttik.

Maske takmış bir grup OnlyFans içerik üreticisi, 1 dolarlık banknotları sokağa saçınca bazı insanlar da bu paraları kapışmak için yarıştı ve bu da haliyle sosyal medyada epey gündem oldu. Haziran ayında erişim engeli getirilen OnlyFans içerik üreticileri bu yasağa tepki göstermişlerdi.

Röportajı yaptıktan sonraki gecede ise gruba büyük bir baskın yapıldı ve bu gelişmeyi ilk kez Webtekno'yla paylaştılar ancak emniyet tarafından resmi olarak duyurulmadığı için haber olarak paylaşmayı tercih etmedik. Şu sıralar gözaltına alınma videoları ve görselleri paylaşılmış durumda.

Peki söz konusu grup bu gelişmeler hakkında neler düşünüyor ve çoğu kişinin tepkisini çeken bu eylemi neden yaptılar? Bu ve bunun gibi merak edilen pek çok soruyu kendilerine -gözaltına alınmaları öncesinde- yönelttik. Bir video hazırlayarak sorularımızı yanıtladılar.

Önemli not: Grubun reklamını yapma gibi bir düşüncemiz olmadığı için isimlerinden bahsetmeyeceğiz.

Soru 1: Neden OnlyFans'te içerik üretiyorsunuz? Sebebi sadece para mı, yoksa başka motivasyonlarınız da var mı?

Soru 2: OnlyFans içerik üreticilerinin gelirlerini sürekli paylaşması, ekonomik sıkıntılar yaşayan kişileri de OnlyFans'e yönlendiriyor. Gençler üzerinde, toplum tarafından çoğunlukla negatif olarak karşılanan bir etkiniz var. Bu etkiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soru 3: OnlyFans, gelirinizden %20 kesinti yapıyor. Bildiğimiz kadarıyla yayıncıların kendi aralarında kurduğu bir prodüksiyon girişimi de var. Peki bu girişim günün birinde OnlyFans'ten bağımsız hale gelip Brazzers gibi bir şirkete dönüşebilir mi?

Soru 4: Gizli kalmak istemenizin nedeni, bu işi yapmaktan utanıyor olmanız mı? Oysa bir porno yıldızının böyle bir çekincesi bulunmuyor. Ama OnlyFans içerikçilerinin çoğu gizli kalmak istiyor. Neden?

Soru 5: Toplumun takdir ettiği bir işten aynı miktarda para kazanmayı mı, yoksa bu şekilde devam etmeyi mi tercih ederdiniz?

Soru 6: Sokakta para atma mevzusuna gelelim, epey gündem yaratmıştı. Toplum tarafından rencide edici bulunan bu eylemi yapma nedeniniz tam olarak neydi?

Soru 7: Çok yakın dönemde "speed dating" gibi etkinlikler gündem oldu. Bu gibi etkinlikler bile yasaklanıyorken böylesine bir şeyi yapmaktan çekinmediniz mi?

Soru 8: İnsanlar para kazanmak için kendilerini rencide ederek yerden para topladılar. OnlyFans'ten para kazanmak da internette birilerinin "attığı" paralar için "yere eğilmek" gibi değil mi?

Grubun cevapları bu şekildeydi. Siz bu cevaplar hakkında ne düşünüyorsunuz?