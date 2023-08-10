İstiklal Caddesi'nde havaya dolar atarak gündeme gelen Fergio grubuna yönelik operasyon düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde havaya dolar saçtıkları videolarla gündeme gelen Onlyfans içerik üreticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Pointer tarafından paylaşılan bilgilere göre operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanı sıra operasyonda maskeler, kıyafetler ve dolar banknotları da ele geçirildi. Öte yandan ele geçirilen dolarların üzerinde “GEÇERSİZ” ibaresinin bulunduğu öğrenildi.

Kişilerin gözaltına alındığı anlar:

Ele geçirilen eşyalar:

Ulusal tarafından paylaşılan bilgilere göre şüpheliler, 4 Nisan 2023’te kurulan ve “Fergio” adı verilen bir grubun üyesi. Grubun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda her bir üyenin takma ad olarak İstanbul, Lisbon ve Tokyo gibi birer şehir adı taşıdığı görülüyor.