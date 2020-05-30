ABD’nin çok konuşulan başkanı Donald Trump, yine çok tartışılacak bir kararı onayladı. ABD’nin çok konuşulan başkanı Donald Trump, yine çok tartışılacak bir kararı onayladı. Koronavirüsten en fazla yara alan ülke, bundan sonra DSÖ’ye fon sağlamadığı gibi hiçbir destek de almayacak.

Geçtiğimiz günlerde DSÖ’ye sağladıkları fonu durduracaklarını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamayla DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdıklarını söyledi. DSÖ’nün COVID-19 pandemisinde dünyayı yanlış yönlendirdiğini ve Çin’e hizmet ettiğini söyleyen Trump, açıklamalarının devamında Çin’e de değindi.

Çin’in “Wuhan virüsünün” tüm dünyaya yayılmasına izin verdiğini söyleyen Trump, “Çin, Wuhan virüsünün dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün de dünyayı yanlış yönlendirmesini sağladı. Bu sebeple ABD'nin DSÖ ile olan ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak” dedi.

ABD, bu açıklamasıyla DSÖ’ye ödediği 450 milyon dolarlık fonu da durdurmuş oldu. Trump’ın yaptığı bu açıklamalara henüz cevap vermeyen DSÖ’nün ise en büyük fon destekçisini kaybetmesinin ardından nasıl bir tavır sergileyeceği bilinmiyor. DSÖ’nün, Çin’den sadece 40 milyon dolar kadar fon aldığı biliniyor.

Çin, DSÖ’ye baskı uyguladı

Trump, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamaların devamında; “Çin’in DSÖ üzerinde bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ’ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin ise sadece 40 milyon dolar ödüyor. DSÖ’den sağlam reformlar yapmasını istedik, ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça önemli olan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık durumlarına aktaracağız.” dedi.

ABD’de neler yaşanıyor?

ABD, son dönemde iyiden iyiye karışmaya başladı. Bir polisin siyahî bir vatandaşı öldürmesi sonucu eylemlerle boğuşan ABD hükümeti, koronavirüs vakalarında da lider konumda. Şu ana kadar 1.743.235 kişiye bulaşan virüs, toplamda 102.686 ABD vatandaşının ölümüne neden oldu.