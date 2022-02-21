Donald Trump'ın bir süredir gündemde olan sosyal medya platformu Truth Social, iOS kullanıcıları için yayınlandı. App Store'daki uygulamaya Türkiye'den erişilemiyor.

Süper güç ABD, 2020 yılında tarihinin en garip olaylarını yaşadı. Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ile ülkede küçük çaplı bir ayaklanmaya neden oldu. Bunun üzerine Facebook Grubu ile birlikte Twitter gibi dünyanın en popüler sosyal medya platformları, Donald Trump'a adeta ambargo uyguladılar. ABD'nin eski Devlet Başkanı Trump, an itibarıyla tüm sosyal medya platformlarından dışlanmış durumda.

Trump, yaşananlar üzerine bir karar aldığını açıklamış ve kendi sosyal medya platformunu kuracağını duyurmuştu. Bir süre önce test edilen "Truth Social" isimli platform, şimdi Apple'ın uygulama mağazası App Store'daki yerini aldı. Uygulama, bazı ülkelerdeki iPhone sahipleri tarafından deneyimlenebiliyor. Apple'ın bu uygulamaya herhangi bir ambargo uygulayıp uygulamayacağı şu an için net değil.

İşte Truth Social'ın App Store sayfası

Truth Social'ın App Store'daki sayfasında yer alan detaylara baktığımızda, uygulamanın aslında standart bir sosyal medya platformu olduğunu görüyoruz. Geliştiriciler, bu platformda herkesin özgür düşüncesini dile getireceğini ifade ediyor. Bu elbette olması gereken bir açıklama. Ancak gelecek dönemlerde Joe Biden taraftarlarına herhangi bir ambargo uygulanıp uygulanmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Uygulama ile ilgili açıklamalar, Donald Trump'ın medya şirketi TMTG yöneticilerinden Devin Nunes tarafından yapıldı. Nunes, "Mart ayının sonunda en azından ABD sınırları içinde tam randımanlı çalışacaktır.” ifadelerini kullanarak, platformdan umutlu olduklarını dile getirdi.

Eğer Truth Social'ın App Store'daki sayfasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ancak uygulamayı yüklemek istediğinizde, App Store bölgesini ABD olarak değiştirmek zorunda olduğunuzu unutmayın.