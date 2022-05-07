Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter'dan men edilmesi üzerine açtığı davada oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Davaya bakan bölge yargıcı, Trump'ın iddialarını reddetti!

ABD Başkanı olduğu dönem adını her gün duymaya alıştığımız Donald Trump, yaptığı paylaşımların nefret söylemleri ve taşkınlığa sebebiyet vermesi gerekçesiyle pek çok sosyal medya platformundan ban yemiş; Trump’ın hesabını kapatanlardan birisi de Twitter olmuştu. Bunun üzerine kendi sosyal medya hesabı Truth’u kuran Trump, Twitter hesabının geri açılması için de mahkemeye başvurmuştu.

Bu davada bugün oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Kaliforniya’daki bir bölge yargıcı, Trump’ın Twitter’a açtığı davayı ‘reddetti’.

Yargıç, Trump'ın Twitter yasağının tamamen yasal olduğunu belirtti

Yargıç James Donato, Trump’ın 2021 yılında Twitter’dan banlanmasının 'tamamen yasal' olduğunu belirterek davayı reddetti. Öte yandan Trump ve bir grup diğer yasaklı kullanıcının, şikayetlerini değiştirerek tekrar şikayette bulunmaları için 27 Mayıs’a kadar süreleri bulunduğu ifade edildi.

Ancak bu karar, temyiz için hak tanıyor olsa dahi, Trump kanadından gelecek olan değiştirilmiş herhangi bir versiyonun zorlu bir mücadele ile karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Emir, özellikle de Trump'ın Twitter'ın Birinci Değişikliği ihlal ettiği ve İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. maddesinin anayasaya aykırı olduğu iddiasını yönündeki iddialarına karşı geliyor. Bununla birlikte Yargıç Donato’nun analizinde davacı olan Trump’ın iddialarının güçlü bir temelinin olmadığını ifade etmesi, Trump ve Twitter’dan sürülen diğer kişiler için gidişatın pek de parlak olmadığını gösteriyor.

Twitter'ın hizmet şartlarında, bir hesabın herhangi bir zamanda sebepsiz yere askıya alınabileceği ifade ediliyor

Trump, davayı açtığında bazı milletvekillerinin Twitter’a onun yasaklanması adına çağrıda bulunduğunu iddia etmişti; ancak Donato, kesin bir dille bu iddiaların doğru olmadığını ve Trump’ın platformdan sürülmesinde Twitter’ın bir devlet faktörü olarak çalışmadığını belirtiyor. Kararda, "Yasa koyucular, 'Devlet'in resmi sesi olarak görülmeden fikirlerini ifade etmekte tamamen özgürdürler" ifadelerine yer veriliyor. Bununla birlikte yetkililerin yasaklama çağrısında bulunduğuna ilişkin iddiaları da reddediliyor.

230. madde iddiasının başarısız olmasının ardında yatan sebebin; Trump ve davacıların, yasa ile yasaklar arasında herhangi bir bağlantı göstermemiş olduğu olarak gösteriliyor. Twitter'ın Hizmet Şartları gereği herhangi bir nedenle veya sebepsiz olarak hesapların askıya alınabileceğini belirten Donato, bu hükümlerde ketum veya yanıltıcı bir şey olmadığını dile getirdi.

Trump’ın değiştirilmiş bir dosyaya yeni iddialar ekleyemeyecek olduğu gerçeği de hesaba katıldığında bu, yargıcın muhakemesinde çarpıcı bir değişiklik yapmadığı sürece nihai kararın çok da farklı olmayacağı anlamına geliyor. Tabii Twitter cephesinde yaşanan son gelişmeleri, yani Elon Musk’ın ‘daha özgür bir yer’ vaadiyle platformu satın aldığını düşündüğümüzde, Trump’ın hesabının Twitter tarafından gönüllü bir şekilde geri yükleneceği yönünde bir tahmin de yapılabilir.