Nefret söylemleri ve yanlış bilgilerle taşkınlığa neden olduğu için sosyal medyadan resmen men edilen eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’a dava açtı. Sosyal medya devinin kendisine sansür uyguladığını ifade eden Trump, hesaplarının tekrar açılmasını talep etti.

Muhafazakar tutumu ve birçok konuda yaptığı tartışmalı açıklamalarla bilinen eski ABD Başkanı Donald Trump, daha önce defalarca Twitter’daki etkinliğinin kısıtlanması ya da sonlandırılmasıyla gündeme gelmişti. Twitter en sonunda Trump’ın gönderilerinin nefret dolu ve kışkırtıcı şiddet güzellemeleri olması sebebiyle hesabı tamamen kapattı. Trump ise yakın zamanda bu ve benzer kararlara hukuk savaşı açtı.

Kalıcı Twitter yasağının geldiği dönemde Trump; Instagram, Facebook, Twitch ve hatta Snapchat’ten bile banlanmıştı. Trump buna tepki olarak Twitter çakması bir sosyal medya platformu kurmuş, bu platform ancak 1 ay ayakta kalabilmişti. Bu olaylardan 9 ay sonra “artık yeter” diyen sinirli politikacı, yakın zamanda Twitter’a dava açtı.

Hesaplarının tekrar açılmasını istiyor

Eski ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz cuma Florida’da Twitter’a dava açtı. Zira Trump’ın engellendiği sosyal medya platformlarının neredeyse hepsi Twitter’a aitti. İhtiyati tedbir talebiyle açılan davada Twitter’ın Birinci Anayasa Değişikliği ilkelerini ihlal ettiği iddia edildi.

Trump, dava dosyalarında “Güncel ABD Hükümeti tarafından baskı altında tutulan ve kamusal söylemler için büyük bir platform olan Twitter’ın” kendisine sorgusuz sualsiz sansür uyguladığını ifade etti. Twitter’ın ülke üzerindeki etkisinin devasa olduğunu söyleyen eski başkan, hesaplarının tekrar açılmasını talep etti.

Son damla 6 Ocak baskını olmuştu

Trump’ın sosyal medya platformlarından resmen kovulmasının ana nedeni, seçimlerden sonra Trump destekçilerinin sonuçları kabullenemeyip büyük taşkınlıklara sebep olmasıydı. Bunun sebebi olarak Trump’ın sosyal medyada sarf ettiği kışkırtıcı ve nefret içerikli söylemler gösterildi. Kendisinin sosyal medya hesapları daha önce de aynı nedenlerden dolayı süreli olarak kapatılmış olsa da, 6 Ocak’ta gerçekleşen isyan olayları Trump’ın sosyal medyadaki ömrünü sona erdirdi.