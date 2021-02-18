Google Play Store, ABD eski başkanı Donald Trump'ın 2016 ve 2020 seçimlerinde kullandığı mobil uygulamayı kaldırdı. Uygulamanın işlevselliğini yitirdiğini söyleyen Google yetkilileri, geliştirici ile iletişime geçildiğini ancak dönüş alınamadığını, bu yüzden de uygulamayı mağazadan kaldırdıklarını ifade ettiler.

ABD'deki özel şirketler, eski başkan Donald Trump'a ambargo uygulamaya devam ediyor. Bundan önce sizlerle defalarca paylaştığımız üzere; Twitter, Facebook, Instagram ve Snapchat gibi dünyanın en popüler sosyal medya platformları, Donald Trump'ın hesaplarını çoktan engellediler. Bugünse Google Play Store, Donald Trump'ı engellemeye karar verdi.

Trump, 2016 yılında başkan adayıyken, bir mobil uygulama hazırlatmıştı. "Official Trump App" olarak isimlendirilen bu uygulamada seçim propagandaları yapılıyor, vaatler sıralanıyor ve insanların düşüncelerini paylaşmalarına imkan tanınıyordu. Trump'ın ekibi, 2020 yılı sonunda gerçekleştirilen son seçim için bu uygulamayı yeniden güncelleyip, seçim propagandaları yapmaya devam etmişti. İşte bu uygulama, artık Google Play Store'da bulunmuyor.

Uygulamanın Google Play sayfası böyle görünüyordu

İlk başta Donald Trump'ın uygulamasının Google Play'den kaldırılmasına ilişkin, resmi bir açıklama yapılmadı. Listeleme sayfasında bulunamayan uygulamaya yalnızca daha önceden kütüphanesine eklemiş kullanıcılar ulaşabiliyor ancak onlar da uygulamayı kullanamıyorlardı. Bazı kullanıcılar, Trump'ın seçimlerde kullandığı logonun sonsuz bir döngü içine girdiğini, uygulamanın hiçbir tepki vermediğini ifade ettiler.

Birkaç saat süren belirsizliğin ardından Google, sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Uygulamanın geliştirici kaynaklı olarak işlevsiz hale geldiğini bildiren Google, geliştirici ile birkaç kez bağlantı kurulduğunu ancak bir dönüş alınamadığını, Google Play Store'un ilgili hüküm ve koşulları gereğince de uygulamanın mağazadan kaldırılmasına karar verildiği ifade etti. Ancak geliştirici kaynaklı sorunun ne olduğu, uygulamanın yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı şu an için gizemini koruyor.