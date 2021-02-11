Twitter yöneticilerinden Ned Segal, Donald Trump'ın yasaklanan hesabına dair açıklamalarda bulundu. Alınan kararın bir daha değişme gibi bir durumunun olmadığını söyleyen Segal, Donald Trump'ın yeniden başkan olması durumunda bile hesabının yeniden açılmayacağını ifade etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, seçim dönemlerinde yaptıklarıyla hafızamıza kazınmıştı. Yaptığı açıklamalarla seçim sonuçlarını kabul etmediğini söyleyen Trump, düzenlediği bir mitingin hemen ardından da halkın ayaklanmasına ve Kongre Binası'na saldırmasına yol açmıştı. Trump'ın yaptığı açıklamalarla ortalığın daha kızışabileceği korkusu ise sosyal medya devlerini harekete geçirmiş, o dönemlerde Başkan olan Trump'ın hesapları bir bir kapatılmıştı.

Donald Trump'ın hesabını kapatan şirketlerin başında Twitter geliyordu. Platform, o günlerdeki ABD başkanının hesabını önce geçici olarak banlamış, ardından da kalıcı banlama yapmıştı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Twitter yöneticilerinden Ned Segal, bu durumun bundan sonra değişmeyeceğini söyledi.

Donald Trump bir kez daha aday olsa ve seçimi kazansa bile yasaklama kaldırılmayacak

Segal tarafından yapılan açıklamalara göre Donald Trump'ın hesabı için herhangi bir geri dönüş, söz konusu bile değil. Trump'ın bir sonraki seçimlerde aday olup, seçimleri kazanması durumunda bile kararın değişmeyeceğini söyleyen Segal, Twitter politikalarının açık ve herkes için aynı olduğunu ifade ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı kalıcı olarak yasaklayan Twitter, Türkiye'de de tartışmalı platformlardan bir tanesi. Kısa bir süre önce hayatımıza giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen kanuna göre ülkemize temsilci ataması gereken Twitter, bu kararı uygulamamakta ısrarcı davranıyor. Daha önce defalarca cezai işlem uygulanan platform, inadını devam ettirmesi durumunda Türkiye'den çıkacak gibi görünüyor. Ayrıca Twitter'ın kısa bir süre önce Süleyman Soylu'nun yaptığı bir paylaşıma da kısıtlama getirmesi, ülkemizde tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor.