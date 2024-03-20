Aksiyon dolu Ip Man serisini hatırlar mısınız? İşte oradaki başrol oyuncusu yani Ip Man karakterine can veren Donnie Yen'in en iyi filmlerini listeledik. Aksiyon, macera, suç ve bolca dövüş sahneleriyle dolu bu filmleri izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Uzak Doğu filmlerinin aksiyon sahneleri dediğimiz zaman akıllara hemen Jackie Chan geliyor değil mi? Fakat bu içeriğimizin ana karakteri farklı birisi. Bu kişi Ip Man Serisi'yle tanıdığımız Donnie Yen.

Aksiyona ve maceraya doyacağınız Donnie Yen'in en iyi filmlerini gelin beraber inceleyelim.

Önce "Donnie Yen kimdir?" sorusunun cevabına birlikte bakalım:

27 Temmuz 1963 (60) Guangzhou, Çin doğumlu olan Donnie Yen'i sadece oyuncu olarak tanımlamak yanlış olur. Kariyerine baktığımız zaman onun için dövüş sanatçısı, oyuncu, yapımcı ve yönetmen diyebiliriz. Dövüş sporlarıyla küçük yaştan beri ilgilenmiş olması filmlerinde yer alan aksiyon sahnelerindeki başarısının temel kaynağı.

1984 yılında başlayan oyunculuk kariyeri, onu tanıdığımız Ip Man Serisi'yle zirveye çıkmıştır. Yen, kariyerine 2012 yılında UNICEF'in Hong Kong büyükelçisi olma görevini de eklemiştir.

Donnie Yen'in en iyi fimleri:

Ip Man

Come Back Home (Sou jiu)

Big Brother (Dai si hing)

Raging Fire (Nou fo)

Sakra (Tin lung baat bou)

Mulan

Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi

Blade II

Ejderhayı Kovalamak (Chui lung)

14 Blades (Jin yi wei)

John Wick: Chapter 4

İlk önce Donnie Yen'i tanıdığımız Ip Man Serisi ile başlayalım

Yıl: 2008

2008 Tür: Aksiyon, Tarih, Drama

Aksiyon, Tarih, Drama Yönetmen: Wilson Yip

Wilson Yip Oyuncular: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan

Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan IMDb: 8.0

Film, Bruce Lee'nin ustası olan Ip Man'in (Yip Man) yarı-biyografik hikâyesini anlatan bir başyapıt diyebiliriz. Filmde kung fu kökenli savunma tekniği olan wingchun dövüş sanatının 200 yıllık geçmişi anlatılıyor. Ip Man'in tek isteği kötülüğün karşısında durarak dövüş sanatlarını tüm dünyaya yaymak. Ip Man karakterini ise tabii ki Donnie Yen canlandırıyor.

Ayrıca filmde Çin-Japon ilişkileri de ön planda yer alıyor. Çünkü film Japonya’nın Çin’i işgal etmesiyle farklı bir noktaya taşınıyor. Daha sonra Ip Man halkının itibarını kurtarmak için mücadeleye başlıyor. Fakat Ip Man'in hayata ve savaş sanatlarına baktığı perspektif öz güven ve sevgiyle dolu. Bu da Ip Man'i bilge bir kişilik konumuna getiriyor.

Karlı ve buzlu dağlarda trajik bir aile hikâyesi: Come Back Home (Sou jiu)

Yıl: 2022

2022 Tür: Macera, Drama, Gerilim

Macera, Drama, Gerilim Yönetmen: Chi-Leung Law

Chi-Leung Law Oyuncular: Donnie Yen, Cecilia Han, Bing Jia

Donnie Yen, Cecilia Han, Bing Jia IMDb: 5.2

2022 yapımı olan Come Back Home filminde, Çince ismiyle Sou jiu, bir adamın soğuk ve karla kaplı dağlara oğluyla beraber maceracı bir ruhla seyahat etmesiyle başlıyor. Tam da bu noktada oğlunu kaybediyor ve asıl macera, gerilim dolu hâliyle ekranlara yansıyor. Trajik bir hikâyeye dönüşen filmde baba-oğul ilişkisi kalplerimize dokunuyor. Bir babanın çaresizliği oyuncular tarafından o kadar iyi işlenmiş ki filmdeki bütün duyguları seyirci de hissediyor.

Askerlikten gelen bir öğretmenin alışılmışın dışındaki eğitim yöntemleri: Big Brother (Dai si hing)

Yıl: 2018

2018 Tür: Aksiyon, Komedi, Drama,

Aksiyon, Komedi, Drama, Yönetmen: Ka-Wai Kam

Ka-Wai Kam Oyuncular: Donnie Yen, Joe Chen, Ming-Kit Lok

Donnie Yen, Joe Chen, Ming-Kit Lok IMDb: 6.3

2018 yapımı olan bu filmde, asker kökenli bir öğretmenin yoksul öğrencilerden oluşan bir sınıfta alışılmışın dışında eğitim yöntemleri kullanmasını izliyoruz. Bu öğretmen aynı zamanda hırslı da bir girişimci. Hatta dövüşçülerden oluşan bir çetesi var ve devletle sürekli mücadele hâlinde. Filmde ele alınan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler izleyenleri filmden sonra bir sorgu çemberine sürüklüyor. Dram ve aksiyon türünü bir arada izlemeyi seviyorsanız bu film tam size göre.

Gizli bir operasyonla geçmişin gün yüzüne çıkışı: Raging Fire (Nou fo)

Yıl: 2021

2021 Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Aksiyon, Macera, Suç Yönetmen: Benny Chan

Benny Chan Oyuncular: Donnie Yen, Nicholas Tse, Lan Qin

Donnie Yen, Nicholas Tse, Lan Qin IMDb: 6.6

Raging Fire filminde Donnie Yen'i başarılarından dolayı polis teşkilatı tarafından takdir gören dürüst bir polis memuru Shan karakerinde izliyoruz. Shan, eski bir subay olan Ngo'nun kurduğu suç örgütüne gizli bir operasyon düzenliyor. Aynı zamanda Ngo, geçmiş zamanda Shan'ın himayesinde olan birisidir. Ortak geçmişe sahip oldukları için bu gizli operasyonda Shan kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. İntikam hırsıyla gelişen bu filmde aksiyona ve maceraya doyacaksınız.

Raging Fire filmi, 2022 yılında Hong Kong Film Ödülleri'nde 8 dalda aday gösterilmiş. Donnie Yen ise bu filmde hem oyuncu hem de yapımcı görevini üstlenmiş.

Bir iftiranın ardından başlayan savaş: Sakra (Tin lung baat bou)

Yıl: 2023

2023 Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Yönetmen: Donnie Yen, Ka-Wai Kam

Donnie Yen, Ka-Wai Kam Oyuncular: Donnie Yen, Yuqi Chen, Yase Liu

Donnie Yen, Yuqi Chen, Yase Liu IMDb: 5.7

Bu filmde becerikli bir savaşçının bir cinayetle itham edilmesi üzerine bu iftiradan kurtulmak için kendisini bir savaşın içine atmasını izliyoruz. Bu savaş boyunca önüne çıkan engellerle yüzleştiği kadar kendisiyle de yüzleştiğini görüyoruz. Her adımında onu yok etmek isteyen düşmanlarının tuzaklarından kurtulması ise bol aksiyonlu sahnelerle görsel bir şov yaratmış. Böylelikle mücadele ve heyecanın son bulmasını istemeyeceğiniz bir filme dönüşmüş.

Donnie Yen'i Sakra filminde oyuncu ve yönetmen koltuğunda görüyoruz.

Babasının yerine orduya erkek kılığında katılan bir kadın: Mulan

Yıl: 2020

2020 Tür: Aksiyon, Macera, Drama

Aksiyon, Macera, Drama Yönetmen: Niki Caro

Niki Caro Oyuncular: Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li

Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li IMDb: 5.8

2020 yapımı Mulan filminde aksiyon dolu sahnelerde bu kez bir kadının ön planda olduğunu görüyoruz. Çin imparatorunun kuzeyden gelen tehlikeye karşı her aileden bir kişinin orduya katılmasını emretmesiyle olaylar başlıyor. Bir ailenin en büyük kızı olan Hua Mulan, babası çok yaşlı olduğu için onun yerine orduya katılıyor. Fakat bir kadın olarak değil, erkek kılığında katılıyor.

Mulan, 2021 BAFTA Ödülleri ve Akademi Ödülleri yani diğer adıyla Oscar'a 2 farklı daldan aday olmuş bir film.

Listenin olmazsa olmazı: Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi

Yıl: 2016

2016 Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Aksiyon, Macera, Bilimkurgu Yönetmen: Gareth Edwards

Gareth Edwards Oyuncular: Felicity Jones, Donnie Yen, Diego Luna

Felicity Jones, Donnie Yen, Diego Luna IMDb: 7.8

Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi filminde Donnie Yen'i Chirrut Îmwe karakteriyle bir bilim kurgunun içinde izliyoruz. Bir grup kahraman, Death Star'ın planlarını çalma görevini gerçekleştirmek için bir araya geliyor. Bakınca imkânsız gibi görünen bu görev yerine getirilirken izleyenleri macera dolu anlara sürüklüyor. Ayrıca 1977 yapımı Star Wars: Chapter IV filminde yaşanlardan öncesi anlatıyor. Star Wars serisi hayranları ve bilim kurguseverler bu film tam size göre diyebiliriz.

Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi filmi, 2017 yılında BAFTA ve Oscar Ödülleri'ne 2 daldan aday gösterilmiş.

Kan, vahşet, korku ve bilim kurgunun vampir dünyasıyla birleşmesi: Blade II

Yıl: 2002

2002 Tür: Aksiyon, Korku, Bilimkurgu

Aksiyon, Korku, Bilimkurgu Yönetmen: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Oyuncular: Wesley Snipes, Donnie Yen, Kris Kristofferson

Wesley Snipes, Donnie Yen, Kris Kristofferson IMDb: 6.7

2002 yapımı Blade II filminde bilim kurguya, vahşete ve korku dolu anlara doyacaksınız. Filmde vampirler arasında bile korkuyla bahsedilen Vampir Reaper'in bir kaza sonucunda tekrar ortaya çıkması ve daha insancıl bir vampir olan Blade'in onunla mücadele etmesini izliyoruz. Çünkü Reaper hem vampirler hem de insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yarı insan yarı vampir olan Blade ise buna engel olmak için bir savaş başlatıyor.

Kaçak bir göçmenin uyuşturucu baronuna dönüşümü: Ejderhayı Kovalamak (Chui lung)

Yıl: 2017

2017 Tür: Aksiyon, Tarih, Suç

Aksiyon, Tarih, Suç Yönetmen: Jason Kwan, Jing Wong, Aman Chang

Jason Kwan, Jing Wong, Aman Chang Oyuncular: Donnie Yen, Andy Lau, Philip Keung

Donnie Yen, Andy Lau, Philip Keung IMDb: 6.7

2017 yapımı Ejderhayı Kovalamak filminde yaşananlar 1963 yılında geçiyor. Kaçak bir göçmenin yolsuzluklarla dolu Britanya kolonisi durumunda olan Hong Kong'a kaçmasıyla başlıyor. Ancak bu kişi kendisini hırslı ve acımasız bir uyuşturucu baronuna dönüştürmeye çalışıyor. Bu dramatik dönüşüm sürecindeki kişinin hikâyesini izlerken film seyirciyi karanlık bir dünyaya sürüklüyor. Ayrıca filmde 1960'ların Hong Kong'una ve Avrupa etkisi altındaki Çin'e dikkat çekiliyor.

Ejderhayı Kovalamak, 2018 Hong Kong Film Ödülleri'nde 4 dalda aday olup 2 ödül kazanmıştır.

Görev adı altında kurulan tuzaktan kurtulma savaşı: 14 Blades (Jin yi wei)

Yıl: 2010

2010 Tür: Aksiyon, Tarih, Korku

Aksiyon, Tarih, Korku Yönetmen: Daniel Lee

Daniel Lee Oyuncular: Donnie Yen, Wei Zhao, Chun Wu

Donnie Yen, Wei Zhao, Chun Wu IMDb: 6.3

2010 yapımı 14 Blades filminde Ming Hanedanı’nın ilk zamanlarındaki gücünü pekiştirme yöntemlerini izliyoruz. Filmde imparatorun soyunu devam ettirebilmek için öksüz çocuklardan oluşan ve katı bir sistem olan güvenlik sistemi işleniyor. Bu sistemin en güçlü savaşçısı ise Qinglong. Harem ağası olan Jia tarafından kendisine bir görev veriliyor ancak bu görevin bir tuzak olduğunu anladığı anda bir savaş başlatıyor. Qinglong'un kendisini bulma ve tuzaklardan kurtulma yolundaki mücadelesini aktaran aksiyon ve korkunun bir arada olduğu sahneler oldukça sürükleyici.

Donnie Yen'i Green Dragon rolünde izlediğimiz 14 Blades filmi, 2010 Hong Kong Film Ödülleri'nde 2 dalda aday olmuş.

Yer altının karanlık dünyasına yolculuk: John Wick: Chapter 4

Yıl: 2023

2023 Tür: Aksiyon, Suç, Korku

Aksiyon, Suç, Korku Yönetmen: Chad Stahelski

Chad Stahelski Oyuncular: Donnie Yen, Keanu Reeves, Laurence Fishburne

Donnie Yen, Keanu Reeves, Laurence Fishburne IMDb: 7.7

John Wick serisini bilmeyen yoktur. Yine de tek cümleyle bahsedelim. Eski bir suikastçı olan John Wick'in köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yer altının karanlık dünyasına girmesini anlatılıyor. Bol aksiyon dolu John Wick Serisi'nin 4. filminde Donnie Yen'i Caine karakterini canlandırırken izliyoruz. Büyük suç örgütleriyle mücadele eden John Wick'in bu serisinde yeni bir düşmanla yeni bir hikâyeye başladığını görüyoruz. ''High Table' isimli bu suç örgütünü yenmenin yolunu bulmak çok da kolay değil. Aksiyon ve suç türünün bir arada işlendiği filmleri sevenler için John Wick serisi tam size göre.

John Wick: Chapter 4 filmi 2024 Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilmiş.

IP Man Serisi ile tanıdığımız Donnie Yen'in en iyi filmlerini listeledik. Peki siz Donnie Yen'in hangi filmlerini izlediniz? Eklemek istediğiniz filmleri varsa yorumlarda buluşalım.

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