Uzak Doğu filmlerinin aksiyon sahneleri dediğimiz zaman akıllara hemen Jackie Chan geliyor değil mi? Fakat bu içeriğimizin ana karakteri farklı birisi. Bu kişi Ip Man Serisi'yle tanıdığımız Donnie Yen.
Aksiyona ve maceraya doyacağınız Donnie Yen'in en iyi filmlerini gelin beraber inceleyelim.
Önce "Donnie Yen kimdir?" sorusunun cevabına birlikte bakalım:
27 Temmuz 1963 (60) Guangzhou, Çin doğumlu olan Donnie Yen'i sadece oyuncu olarak tanımlamak yanlış olur. Kariyerine baktığımız zaman onun için dövüş sanatçısı, oyuncu, yapımcı ve yönetmen diyebiliriz. Dövüş sporlarıyla küçük yaştan beri ilgilenmiş olması filmlerinde yer alan aksiyon sahnelerindeki başarısının temel kaynağı.
1984 yılında başlayan oyunculuk kariyeri, onu tanıdığımız Ip Man Serisi'yle zirveye çıkmıştır. Yen, kariyerine 2012 yılında UNICEF'in Hong Kong büyükelçisi olma görevini de eklemiştir.
Donnie Yen'in en iyi fimleri:
- Ip Man
- Come Back Home (Sou jiu)
- Big Brother (Dai si hing)
- Raging Fire (Nou fo)
- Sakra (Tin lung baat bou)
- Mulan
- Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi
- Blade II
- Ejderhayı Kovalamak (Chui lung)
- 14 Blades (Jin yi wei)
- John Wick: Chapter 4
İlk önce Donnie Yen'i tanıdığımız Ip Man Serisi ile başlayalım
- Yıl: 2008
- Tür: Aksiyon, Tarih, Drama
- Yönetmen: Wilson Yip
- Oyuncular: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan
- IMDb: 8.0
Film, Bruce Lee'nin ustası olan Ip Man'in (Yip Man) yarı-biyografik hikâyesini anlatan bir başyapıt diyebiliriz. Filmde kung fu kökenli savunma tekniği olan wingchun dövüş sanatının 200 yıllık geçmişi anlatılıyor. Ip Man'in tek isteği kötülüğün karşısında durarak dövüş sanatlarını tüm dünyaya yaymak. Ip Man karakterini ise tabii ki Donnie Yen canlandırıyor.
Ayrıca filmde Çin-Japon ilişkileri de ön planda yer alıyor. Çünkü film Japonya’nın Çin’i işgal etmesiyle farklı bir noktaya taşınıyor. Daha sonra Ip Man halkının itibarını kurtarmak için mücadeleye başlıyor. Fakat Ip Man'in hayata ve savaş sanatlarına baktığı perspektif öz güven ve sevgiyle dolu. Bu da Ip Man'i bilge bir kişilik konumuna getiriyor.
Karlı ve buzlu dağlarda trajik bir aile hikâyesi: Come Back Home (Sou jiu)
- Yıl: 2022
- Tür: Macera, Drama, Gerilim
- Yönetmen: Chi-Leung Law
- Oyuncular: Donnie Yen, Cecilia Han, Bing Jia
- IMDb: 5.2
2022 yapımı olan Come Back Home filminde, Çince ismiyle Sou jiu, bir adamın soğuk ve karla kaplı dağlara oğluyla beraber maceracı bir ruhla seyahat etmesiyle başlıyor. Tam da bu noktada oğlunu kaybediyor ve asıl macera, gerilim dolu hâliyle ekranlara yansıyor. Trajik bir hikâyeye dönüşen filmde baba-oğul ilişkisi kalplerimize dokunuyor. Bir babanın çaresizliği oyuncular tarafından o kadar iyi işlenmiş ki filmdeki bütün duyguları seyirci de hissediyor.
Askerlikten gelen bir öğretmenin alışılmışın dışındaki eğitim yöntemleri: Big Brother (Dai si hing)
- Yıl: 2018
- Tür: Aksiyon, Komedi, Drama,
- Yönetmen: Ka-Wai Kam
- Oyuncular: Donnie Yen, Joe Chen, Ming-Kit Lok
- IMDb: 6.3
2018 yapımı olan bu filmde, asker kökenli bir öğretmenin yoksul öğrencilerden oluşan bir sınıfta alışılmışın dışında eğitim yöntemleri kullanmasını izliyoruz. Bu öğretmen aynı zamanda hırslı da bir girişimci. Hatta dövüşçülerden oluşan bir çetesi var ve devletle sürekli mücadele hâlinde. Filmde ele alınan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler izleyenleri filmden sonra bir sorgu çemberine sürüklüyor. Dram ve aksiyon türünü bir arada izlemeyi seviyorsanız bu film tam size göre.
Gizli bir operasyonla geçmişin gün yüzüne çıkışı: Raging Fire (Nou fo)
- Yıl: 2021
- Tür: Aksiyon, Macera, Suç
- Yönetmen: Benny Chan
- Oyuncular: Donnie Yen, Nicholas Tse, Lan Qin
- IMDb: 6.6
Raging Fire filminde Donnie Yen'i başarılarından dolayı polis teşkilatı tarafından takdir gören dürüst bir polis memuru Shan karakerinde izliyoruz. Shan, eski bir subay olan Ngo'nun kurduğu suç örgütüne gizli bir operasyon düzenliyor. Aynı zamanda Ngo, geçmiş zamanda Shan'ın himayesinde olan birisidir. Ortak geçmişe sahip oldukları için bu gizli operasyonda Shan kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. İntikam hırsıyla gelişen bu filmde aksiyona ve maceraya doyacaksınız.
Raging Fire filmi, 2022 yılında Hong Kong Film Ödülleri'nde 8 dalda aday gösterilmiş. Donnie Yen ise bu filmde hem oyuncu hem de yapımcı görevini üstlenmiş.
Bir iftiranın ardından başlayan savaş: Sakra (Tin lung baat bou)
- Yıl: 2023
- Tür: Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Donnie Yen, Ka-Wai Kam
- Oyuncular: Donnie Yen, Yuqi Chen, Yase Liu
- IMDb: 5.7
Bu filmde becerikli bir savaşçının bir cinayetle itham edilmesi üzerine bu iftiradan kurtulmak için kendisini bir savaşın içine atmasını izliyoruz. Bu savaş boyunca önüne çıkan engellerle yüzleştiği kadar kendisiyle de yüzleştiğini görüyoruz. Her adımında onu yok etmek isteyen düşmanlarının tuzaklarından kurtulması ise bol aksiyonlu sahnelerle görsel bir şov yaratmış. Böylelikle mücadele ve heyecanın son bulmasını istemeyeceğiniz bir filme dönüşmüş.
Donnie Yen'i Sakra filminde oyuncu ve yönetmen koltuğunda görüyoruz.
Babasının yerine orduya erkek kılığında katılan bir kadın: Mulan
- Yıl: 2020
- Tür: Aksiyon, Macera, Drama
- Yönetmen: Niki Caro
- Oyuncular: Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li
- IMDb: 5.8
2020 yapımı Mulan filminde aksiyon dolu sahnelerde bu kez bir kadının ön planda olduğunu görüyoruz. Çin imparatorunun kuzeyden gelen tehlikeye karşı her aileden bir kişinin orduya katılmasını emretmesiyle olaylar başlıyor. Bir ailenin en büyük kızı olan Hua Mulan, babası çok yaşlı olduğu için onun yerine orduya katılıyor. Fakat bir kadın olarak değil, erkek kılığında katılıyor.
Mulan, 2021 BAFTA Ödülleri ve Akademi Ödülleri yani diğer adıyla Oscar'a 2 farklı daldan aday olmuş bir film.
Listenin olmazsa olmazı: Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu
- Yönetmen: Gareth Edwards
- Oyuncular: Felicity Jones, Donnie Yen, Diego Luna
- IMDb: 7.8
Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi filminde Donnie Yen'i Chirrut Îmwe karakteriyle bir bilim kurgunun içinde izliyoruz. Bir grup kahraman, Death Star'ın planlarını çalma görevini gerçekleştirmek için bir araya geliyor. Bakınca imkânsız gibi görünen bu görev yerine getirilirken izleyenleri macera dolu anlara sürüklüyor. Ayrıca 1977 yapımı Star Wars: Chapter IV filminde yaşanlardan öncesi anlatıyor. Star Wars serisi hayranları ve bilim kurguseverler bu film tam size göre diyebiliriz.
Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi filmi, 2017 yılında BAFTA ve Oscar Ödülleri'ne 2 daldan aday gösterilmiş.
Kan, vahşet, korku ve bilim kurgunun vampir dünyasıyla birleşmesi: Blade II
- Yıl: 2002
- Tür: Aksiyon, Korku, Bilimkurgu
- Yönetmen: Guillermo del Toro
- Oyuncular: Wesley Snipes, Donnie Yen, Kris Kristofferson
- IMDb: 6.7
2002 yapımı Blade II filminde bilim kurguya, vahşete ve korku dolu anlara doyacaksınız. Filmde vampirler arasında bile korkuyla bahsedilen Vampir Reaper'in bir kaza sonucunda tekrar ortaya çıkması ve daha insancıl bir vampir olan Blade'in onunla mücadele etmesini izliyoruz. Çünkü Reaper hem vampirler hem de insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yarı insan yarı vampir olan Blade ise buna engel olmak için bir savaş başlatıyor.
Kaçak bir göçmenin uyuşturucu baronuna dönüşümü: Ejderhayı Kovalamak (Chui lung)
- Yıl: 2017
- Tür: Aksiyon, Tarih, Suç
- Yönetmen: Jason Kwan, Jing Wong, Aman Chang
- Oyuncular: Donnie Yen, Andy Lau, Philip Keung
- IMDb: 6.7
2017 yapımı Ejderhayı Kovalamak filminde yaşananlar 1963 yılında geçiyor. Kaçak bir göçmenin yolsuzluklarla dolu Britanya kolonisi durumunda olan Hong Kong'a kaçmasıyla başlıyor. Ancak bu kişi kendisini hırslı ve acımasız bir uyuşturucu baronuna dönüştürmeye çalışıyor. Bu dramatik dönüşüm sürecindeki kişinin hikâyesini izlerken film seyirciyi karanlık bir dünyaya sürüklüyor. Ayrıca filmde 1960'ların Hong Kong'una ve Avrupa etkisi altındaki Çin'e dikkat çekiliyor.
Ejderhayı Kovalamak, 2018 Hong Kong Film Ödülleri'nde 4 dalda aday olup 2 ödül kazanmıştır.
Görev adı altında kurulan tuzaktan kurtulma savaşı: 14 Blades (Jin yi wei)
- Yıl: 2010
- Tür: Aksiyon, Tarih, Korku
- Yönetmen: Daniel Lee
- Oyuncular: Donnie Yen, Wei Zhao, Chun Wu
- IMDb: 6.3
2010 yapımı 14 Blades filminde Ming Hanedanı’nın ilk zamanlarındaki gücünü pekiştirme yöntemlerini izliyoruz. Filmde imparatorun soyunu devam ettirebilmek için öksüz çocuklardan oluşan ve katı bir sistem olan güvenlik sistemi işleniyor. Bu sistemin en güçlü savaşçısı ise Qinglong. Harem ağası olan Jia tarafından kendisine bir görev veriliyor ancak bu görevin bir tuzak olduğunu anladığı anda bir savaş başlatıyor. Qinglong'un kendisini bulma ve tuzaklardan kurtulma yolundaki mücadelesini aktaran aksiyon ve korkunun bir arada olduğu sahneler oldukça sürükleyici.
Donnie Yen'i Green Dragon rolünde izlediğimiz 14 Blades filmi, 2010 Hong Kong Film Ödülleri'nde 2 dalda aday olmuş.
Yer altının karanlık dünyasına yolculuk: John Wick: Chapter 4
- Yıl: 2023
- Tür: Aksiyon, Suç, Korku
- Yönetmen: Chad Stahelski
- Oyuncular: Donnie Yen, Keanu Reeves, Laurence Fishburne
- IMDb: 7.7
John Wick serisini bilmeyen yoktur. Yine de tek cümleyle bahsedelim. Eski bir suikastçı olan John Wick'in köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yer altının karanlık dünyasına girmesini anlatılıyor. Bol aksiyon dolu John Wick Serisi'nin 4. filminde Donnie Yen'i Caine karakterini canlandırırken izliyoruz. Büyük suç örgütleriyle mücadele eden John Wick'in bu serisinde yeni bir düşmanla yeni bir hikâyeye başladığını görüyoruz. ''High Table' isimli bu suç örgütünü yenmenin yolunu bulmak çok da kolay değil. Aksiyon ve suç türünün bir arada işlendiği filmleri sevenler için John Wick serisi tam size göre.
John Wick: Chapter 4 filmi 2024 Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilmiş.
IP Man Serisi ile tanıdığımız Donnie Yen'in en iyi filmlerini listeledik. Peki siz Donnie Yen'in hangi filmlerini izlediniz? Eklemek istediğiniz filmleri varsa yorumlarda buluşalım.
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