"Kimse bana inanmayacağı için gördüklerimin yarısını bile anlatmadım." diyen ünlü İtalyan kâşif Marco Polo'nun isminin tarihî belgelerin bir çok yerinde geçtiğini görebiliriz. Bu tarihî kaynaklara dayanarak yayımlanan Marco Polo dizisi ise oldukça dikkat çekiciydi. Öyle ki diziyi unutmak mümkün değil diyebiliriz. Biz de bu nedenle Marco Polo benzeri dizilerden oluşan bir liste hazırladık.

Aksiyon, macera, drama ve tarihin birleştiği diziler hangileri diye sorsak listede Marco Polo da mutlaka yerini alacaktır. Dizinin çekimleri bitmiş olsa bile tadı damağımızda kaldı diyebiliriz.

Biz de sizler için aynı tadı verebilecek Marco Polo benzeri dizileri listeledik. Gelin, hep beraber önce Marco Polo'yu hatırlayalım daha sonra ona benzeyen dizileri inceleyelim.

Marco Polo dizisini hatırlayalım: Konusu, oyuncuları, IMDb puanı

Yayımlandığı platform: Netflix

Netflix Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Yönetmen: John Fusco

John Fusco Oyuncular: Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Joan Chen

Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Joan Chen IMDb: 8.0

Yapım, İtalyan kâşif Marco Polo'nun maceralarını anlatan ve yükselen Moğol İmparatorluğu Hükümdarı Kubilay Han ile karşılaşmasıyla gelişen olayları ele alan bir tarihî drama dizisiydi. 2014 tarihinde yayıma başlayan dizi, 2 sezon ve toplam 20 bölümden oluşmaktaydı. Netflix tarafından 90 milyon dolara satın alınan Marco Polo dizisi, Game Of Thrones’tan sonra dünyanın en pahalı yapımları arasında yerini alıyor. Malezya, Kazakistan, Macaristan, Slovakya, İtalya ve Moğolistan olmak üzere çeşitli mekânlarda çekimleri yapılmıştır.

Marco Polo rolünü İtalyan aktör Lorenzo Richelmy canlandırıyordu. Kubilay Han rolünde ise Doctor Strange'de Wong karakteriyle tanıdığımız İngiliz aktör Benedict Wong'u gördük. İzlerken kendinizi 13. yüzyılda Orta Asya'da hissedeceğiniz çekimler oldukça dikkat çekiciydi.

Marco Polo benzeri diziler:

Vikingler

The White Princess

Knightfall

Britannia

The Last Kingdom

Spartaküs: Kan ve kum

Bir çiftçi ve ailesinin cesur savaşçılara dönüşümü: Vikingler

Yayımlandığı platform: History Channel

History Channel Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Yönetmen: Helen Shaver

Helen Shaver Oyuncular: Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig

Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig IMDb: 8.5

Viking kralı olan Ragnar Lothbrok ve çevresinin tarihî drama tadındaki maceralarını Oscar ödüllü senarist Michael Hirst'in kaleminden izlediğimiz bir dizi. 13. yüzyılda İskandinav mitolojisinin kahramanı ve kötü birisi olarak tanınan Ragnar Lothbrok karakterini ise Travis Fimmel canlandırıyor. 6 sezon süren bu dizide, bir çiftçinin ve ailesinin cesur savaşçılara dönüşümünü görüyoruz.

Dizi, makyaj, kostümler ve müzikleriyle izleyenleri resmen 8 ve 9. yüzyıllarda hissettiriyor diyebiliriz. Kanada ve ABD’de 2013 tarihinde History Channel kanalında yayımlanmaya başlayan bu diziye bugün Netflix platformundan ulaşabilirsiniz.

Tarih, aşk, savaş ve bol bol entrika: The White Princess

Yayımlandığı platform: The Starz

The Starz Tür: Drama, tarih, romantik

Drama, tarih, romantik Yönetmen: Jamie Payne, Alex Kalymnios

Jamie Payne, Alex Kalymnios Oyuncular: Jodie Comer, Rebecca Benson, Jacob Collins-Levy

Jodie Comer, Rebecca Benson, Jacob Collins-Levy IMDb: 7.5

Dizide 1455-1485 yıllarında geçen Güllerin Savaşı (War of Roses) adı verilen İngiliz iç savaşındaki iki hanedanın karşılıklı mücadelesi yer alıyor. Philippa Gregory'nin kaleminden çıkan, The White Queen isimli romanından uyarlanan The White Princess, Güllerin Savaşı'ndan sonraki yaşananları konu ediniyor. Yorklu Elizabeth'in VII. Henry ile evlenerek krallığını kurtarma girişimlerini izliyoruz.

Altın Küre ve Primetime Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen bu mini dizi, 2013 yılında Starz kanalında yayımlanmaya başladı. Britanyalı oyuncu kadrosuna sahip dizide, Elizabeth karakterinde Jodie Comer ve VII. Henry karakterinde de Jacob Collins-Levy'i görüyoruz. Oyuncuların dizideki zaman akışına uygun olarak değişmesi, sanat ekibinin başarısını gözler önüne seriyor. Tarih, aşk, savaş ve sıklıkla saray entrikalarını izlediğimiz The White Princess dizisindeki kostümler ise oldukça dikkat çekici.

Tapınak Şövalyeleri'nin aksiyon ve macera dolu dünyası: Knightfall

Yayımlandığı platform: History Channel

History Channel Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Yönetmen: Don Handfield, Richard Rayner

Don Handfield, Richard Rayner Oyuncular: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells

Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells IMDb: 6.8

14. yüzyılda Tapınak Şövalyeleri'nin son günlerini anlatan dizide bolca aksiyona yer verilmiş. Tapınak Şövalyeleri için önemli olan inanç, sadakat ve kardeşlik gibi kavramlar yansıtılmaya çalışılıyor. Tarihsel kaynaklara dayanan gerçek hikâyelerin anlatıldığı bir drama dizisi aslında. Knightfall dizisi Fransa Kralı Philip’in, Tapınak Şövalyeleri'nin gücünü ve zenginliğini yok etmek istemesiyle başlayan 13. Cuma olaylarını ele alıyor.

Kutsal Kase'yi bulmakla görevlendirilen Tapınak Şövalyeleri'nin lideri Landry karakterini, Black Mirror ve Downtown Abbey dizilerinden tanıdığımız Tom Cullen canlandırıyor. Dizinin savaş sahneleri ve kostümleriyle âdeta kendinizi Orta Çağ'da Tapınak Şövalyeleri'nin dünyasında hissedebilirsiniz.

Sahne sırası Keltlerin savaşçı ruhlu kadınlarında: Britannia

Yayımlandığı platform: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Tür: Aksiyon, drama, fantezi

Aksiyon, drama, fantezi Yönetmen: David Morrissey, Jez Butterworth, Tom Butterworth, James Richardson

David Morrissey, Jez Butterworth, Tom Butterworth, James Richardson Oyuncular: David Morrissey, Eleanor Worthington-Cox, Mackenzie Crook

David Morrissey, Eleanor Worthington-Cox, Mackenzie Crook IMDb: 6.9

Britannia dizisinde, Britanya tarihinin az bilinen bir dönemi fantastik çizgilerle anlatılıyor. Roma İmparatorluğu'nun Keltlerin yaşadığı topraklara göz dikmesiyle macera ve mücadele başlıyor. Keltlerin en önemli özelliğinin güçlü savaşçı kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Diziyi fantastik yapan nokta ise Roma İmparatorluğu'na karşı mücadeleyi kazanabilmek için mistik güçlerin kullanılması.

Dizide The Walking Dead ile tanıdığımız David Morrissey başrolde yer alıyor. Güçlü savaşçı kadın karakterinde ise ünlü oyuncu Kelly Reilly'i görüyoruz.

Hakkını arama yolundaki mücadele: The Last Kingdom

Yayımlandığı platform: Netflix

Netflix Tür: Aksiyon, drama, tarih

Aksiyon, drama, tarih Yönetmen: Sarah O'Gorman

Sarah O'Gorman Oyuncular: Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Arnas Fedaravicius

Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Arnas Fedaravicius IMDb: 8.5

Dizi, Bernard Cornwell’in Savaş Lordu Yıllıkları (The Saxon Stories) adlı kitabından uyarlanmış. MS 9. yüzyılda geçen ve İngiliz Kralı Alfred dönemi tarihsel bir çerçevede anlatılıyor. Sakson olarak doğan ancak bir Viking gibi büyüyen Uhtred'in Saksonya'daki tahtta olan hakkını elde etme mücadelesini izliyoruz. Politika, din, savaş ve aşk konuları İngiltere'nin kuruluşu konusu etrafında işleniyor.

The Last Kingdom, ilk sezonu BBC kanalında yayımlanan ve daha sonra Netflix platformunda devam eden 5 sezonluk bir dizi. Çekimleri Macaristan'da yapılan dizi sizleri tarihin derinliklerine götürecek.

Askerlikten gladyatörlüğe doğru uzanan zor bir yol: Spartaküs: Kan ve Kum

Yayımlandığı platform: Starz

Starz Tür: Aksiyon, macera, bibliografi

Aksiyon, macera, bibliografi Yönetmen: Michael Hurst

Michael Hurst Oyuncular: Andy Whitfield, Lucy Lawless, Manu Bennett

Andy Whitfield, Lucy Lawless, Manu Bennett IMDb: 8.5

Spartaküs: Kan ve Kum dizisi, hepimizin bildiği Trakyalı asker Spartaküs'ün askerlikten gladyatörlüğe dönüşünü konu ediniyor. Tarih ve aksiyon dediğimiz zaman akıllara gelen ilk yapım desek yanlış olmaz. Spartaküs’ün adalet arayışını ve gladyatör arenasındaki zorlu yaşamı anlatılıyor. Spartaküs: Kan ve Kum dizisini asıl dikkat çekici yapan tarafı ise aksiyon ve dövüş sahneleri.

13 bölümden oluşan bu dizi sadece bir sezon çekilebildi. Spartaküs karakterini canlandıran ünlü oyuncu Andy Whitfield'in sağlık sorunları nedeniyle çekimler ertelenmek zorunda kaldı. Fakat yine de en çok izlenen diziler arasında yerini almış durumda.

Milyonların beğenisini kazanan Marco Polo dizisi benzeri diziler derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Sizlerin de önerebileceği aynı tatta diziler varsa yorumlarda buluşalım.

