Bazı oyuncular rol aldıkları filmlerle değil, canlandırdıkları karakterlerle hafızamızdan silinmezler. Oscar Ödülü'ne aday olan Michael Clarke Duncan da bu oyunculardan birisi. Rol aldığı filmlerden en iyi filmleri seçmek zor. Ancak aklımıza gelen ilk filmi hiç şüphesiz "Yeşil Yol". IMDb puanlarıyla birlikte Michael Clarke Duncan'ın en iyi filmlerini sizler için listeledik.

Hepimizi derinden etkileyen Yeşil Yol filmini bilmeyen yoktur. Bu filminin etkisinde kalmamızı sağlayan unutulmaz bir oyuncu var: Michael Clarke Duncan. Bu isim tanıdık gelmediyse John Coffey diyelim belki hatırlarsınız. Kendisi oyunculuğu ve fiziksel özellikleriyle yaşamı boyunca adından sıklıkla söz ettirmeyi başarmış Oscar Ödülü'ne aday birisi.

Oyuncu olarak sinematografisine baktığımız zaman genelde dikkat çeken karakterleri canlandırdığını görürüz. Gelin birlikte Michael Clarke Duncan'ın en iyi filmlerine ve bu filmlerin konularına bakalım.

Kısaca Michael Clarke Duncan'ın hayatına bakalım:

10 Aralık 1957 yılında Chicago’da doğan Michael Clarke Duncan, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra korumalık yapmaya başladı. Duncan'ın oyunculuk sektöründe tanınmasının önünü açan olay ise Bruce Willis ile tanışıp yakın arkaşlık kurmasıydı. Bruce Willis, Duncan'ı ünlü yönetmenler ile bir araya getirdi, onu tanımamızı sağlayan ve ilk filmi olan Yeşil Yol'daki John Coffey rolünü oynamasında yardımcı oldu.

Michael Clarke Duncan iyi oyunculuğunun yanı sıra fiziksel özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu. İri yarı birisi diyebileceğimiz Duncan, 1.96 m boya ve 142 kg ağırlığa sahipti. Bu nedenle rol aldığı her filmde dikkat çeken bir karakter olmayı başardı. 54 yaşında ise geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Michael Clarke Duncan'ın en iyi filmleri:

Yeşil Yol

The Challenger

A Resurrection

From the Rough

The Whole Nine Yards

The Scorpion King

Kolay kolay akıllardan çıkmayacak bir efsane: Yeşil Yol

Yıl: 1999

1999 Tür: Suç, Dram, Fantazi

Suç, Dram, Fantazi Yönetmen: Frank Darabont

Frank Darabont Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse IMDb: 8.6

Paul Edgecomb bir hapishanede gardiyanlık yapmaktadır. Görevi hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını, elektrikli sandalyenin bulunduğu idam odasına kadar olan yeşil yoldan götürmektir. Fiziksel olarak diğer mahkûmlardan farklı olan John Coffey isimli mahkûmun sıra dışı özelliği gardiyan Paul'un dikkatini çekmektedir. Gardiyan Paul Edgecombe, John'un hikâyesini fark ettiğinde mahkûmun idamını engellemek için çaba gösterir.

Bir boksörün şampiyonluk yolu: The Challenger

Yıl: 2015

2015 Tür: Dram, Spor

Dram, Spor Yönetmen: Kent Moran

Kent Moran Oyuncular: Kent Moran, Michael Clarke Duncan, S. Epatha Merkerson

Kent Moran, Michael Clarke Duncan, S. Epatha Merkerson IMDb: 5.5

Jaden Miller zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışan bir gençtir. Kendisini ve annesini evsiz kalmaktan kurtarmak için boks yapmaya başlıar. Efsanevi bir eğitmen ve onun etrafında şekillenen bir realite şovuyla Miller, şampiyonluğu hedefleyen bir boksör.

İntikam için geri dönen bir ruh: A Resurrection

Yıl: 2013

2013 Tür: Dram, Korku, Gerilim

Dram, Korku, Gerilim Yönetmen: Matt Orlando

Matt Orlando Oyuncular: Mischa Barton, Devon Sawa, Michael Clarke Duncan,

Mischa Barton, Devon Sawa, Michael Clarke Duncan, IMDb: 3.9

Cinayete kurban giden bir çocuğun ruhu, yaşamını yeniden sürdürebilmek için altı ruh arayışına giriyor. Çocuğun ruhu intikam almak için mücadele veriyor. Bir cadı tarafından tekrar yaşama dönmeye çalışan bu genç ruh bazı şartları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu şart ise tam altı kişiyi öldürmek.

Kadın antrenörden erkek takımına öğütler: From the Rough

Yıl: 2013

2013 Tür: Dram, Spor

Dram, Spor Yönetmen: Pierre Bagley

Pierre Bagley Oyuncular: Taraji P. Henson, Tom Felton, Michael Clarke Duncan

Taraji P. Henson, Tom Felton, Michael Clarke Duncan IMDb: 6.6

Film antrenör Catana Starks'ın ilham verici gerçek hikâyesine dayanıyor. Genç atletlerden oluşan golf takımına kendilerine inanmalarını ve şampiyon olmalarını sağlayacak öğütler veriyor. Bu golf takımında diğer takımlardan farklı olarak atletlerin tamamı erkek. Catana Starks ise tamamı erkeklerden oluşan bir takıma antrenörlük yapan ilk kadın antrenör. Filmde Starks'ın bu kariyer yolunda karşılaştığı zorluklar anlatılıyor.

Bazı karşılaşmaların kaderleri birbirine bağlaması: The Whole Nine Yards

Yıl: 2000

2000 Tür: Komedi, Suç

Komedi, Suç Yönetmen: Jonathan Lynn

Jonathan Lynn Oyuncular: Bruce Willis, Matthew Perry, Michael Clarke Duncan

Bruce Willis, Matthew Perry, Michael Clarke Duncan IMDb: 6.7

Hayatı mücadele etmekle geçen ama bir o kadar da sakin ve huzurlu yaşantıya sahip bir dişçi olan Nicholas Oseransky'ın hayatı, kiralık katil Jimmy Tudeski’nin yan eve taşınmasıyla altüst olur. Jimmy kendisini öldürmek isteyen mafyaya izini kaybettirmek için saklanmaktadır. Jimmy köşe bucak kaçarken Nicholas ile yolları kesişir ve kader onların hayatlarını yakınlaştırmaya başlar. Bu yakınlaşma sonucunda mafya artık ikisinin de peşine düşmüştür.

Güçlü çöl savaşçısının yıkılışı: The Scorpion King

Yıl: 2002

2002 Tür: Aksiyon, Macera, Fantazi

Aksiyon, Macera, Fantazi Yönetmen: Chuck Russell

Chuck Russell Oyuncular: Dwayne Johnson, Steven Brand, Michael Clarke Duncan

Dwayne Johnson, Steven Brand, Michael Clarke Duncan IMDb: 5.5

Bir çöl savaşçısı olan Kral Mennon acımasız bir savaşçı olmasıyla biliniyor. Büyük katliamlar yapan kral, öldürmediği insanları kendi yararları için köleleştiriyor. Mennon'un bu kadar başarılı olmasında ve hiçbir savaşı kaybetmemesinde ona yardımcı olan bir büyücüsü vardır. Fakat artık bazı gruplar Mennon'un bu zulümlerine karşı ayaklanmaya başlıyor. Mennon'un gücünü zayıflatmak için büyücüyü hedef alırlar. Ancak onlara öncülük edebilecek birisi gerekmektedir. Savaşmakta ve öldürmekte usta olan Mathayus, Mennon ile mücadele edebilecek olan tek kişidir.

Fiziği gibi oyunculuğuyla devleşen aktör Michael Clarke Duncan'ın yer aldığı filmlerden en iyi filmleri IMDb puanlarıyla birlikte listeledik. Peki siz hangi filmlerini izlediniz? Sizlerin de eklemek istediği filmler varsa yorumlara bekliyoruz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: