Fransız sineması denilince aklımıza gelen ilk isimlerden bir tanesi olan oyuncu Vincent Cassel filmleriyle kendi ülke sinemasının pek çok önemli yapımında yer almasının yanı sıra dünya sinemasında da sayısız yapımda boy gösterdi.

Sevdiğiniz film türüne göre değişir tabii ama genelde yabancı oyuncu denilince aklımıza gelen isimler Amerikalı oluyor. Fakat biraz daha farklı işler izlemeyi sevenler için Fransız sinemasının usta oyuncularından Vincent Cassel bir yıldız gibi parlıyor. Vincent Cassel ismi tanıdık geliyorsa ama tam olarak çıkaramadıysanız La haine, ülkemizde vizyona girdiği adıyla Protesto diyelim hemen hatırlarsınız.

Uzun yıllar sinemada kamera önünde kendine yer bulan Vincent Cassel, yapımcı ve yönetmen olarak da pek çok farklı yapımda yer aldı. Oyuncu olarak sinematografisine baktığımız zaman genelde kendi ülkesinin yapımlarında rol aldığını görüyoruz ama bunların yanı sıra Vincent Cassel filmleriyle adının dünya çapında duyulmasını sağlayan pek çok önemli işe de imza attı.

Kısaca Vincent Cassel’in hayatına bakalım:

23 Kasım 1966 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te dünyaya gelen Vincent Cassel, genç yaşta oyunculuk yapmaya başladı. 1990’lı yıllarda bir reklam filmi ile televizyon dünyasına adım attı. 1995 yılında ise onun ileride parlayacak bir yıldız olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan La haine filminde rol aldı.

La Haine filmi ile iki dalda Cesar Ödülü’ne aday gösterilince oyunculuk kariyerindeki zirveye giden basamakları hızla tırmandı. Daha sonra Cesar Ödülü, BAFTA, Kanada Sinema Ödülü ve daha sayısız organizasyon tarafından farklı dallarda ödüllere layık görülen Vincent Cassel; oyunculuk, yapımcılık ve yönetmenlik kariyerini sürdürüyor.

Vincent Cassel’in en iyi filmleri:

Trance

Mon roi (Kralım)

O Filme da Minha Vida

Sur mes lèvres (Dudaklarımı Oku)

L'appartement

Irréversible (Dönüş Yok)

Hors normes (Kural Dışı)

L'instinct de mort (Ölümcül İçgüdü)

Black Swan (Siyah Kuğu)

La haine (Protesto)

Sanatın derin karanlığı: Trance

Yıl: 2013

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: James McAvoy, Rosario Dawson, Vincent Cassel

IMDb: 6.9

Sanat eseri uzmanı bir müzayede müdürü olan Simon, bir hırsız ile birlikte milyonlarca dolarlık bir tablo çalar. Hırsızlık sırasında başına aldığı darbe nedeniyle bayılır ve uyandığı zaman tabloyu nereye koyduğunu hatırlamaz. Tablonun yerini bulmak için bir hipnoz uzmanıyla anlaştığı zaman ise tablonun yerinden çok daha fazlası zihninin derinliklerinden dışarı çıkacaktır.

Aşkın kör ettiği gözler: Mon roi

Yıl: 2015

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Maïwenn

Oyuncular: Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel

IMDb: 7.1

Şans eseri yolları kesişen Tony ile Georgio tutkulu bir aşka kapılırlar ve kısa süre içinde evlenirler. Birbirlerini tam olarak tanımadan yaptıkları bu evlilik bir noktada bozulmaya başlar çünkü Georgio, Tony’nin daha önce hiç fark etmediği huylarını görmeye başlar. Bu ilişkinin geleceği pek de parlak değildir.

Ah güzel memleketim: O Filme da Minha Vida

Yıl: 2017

Tür: Dram

Yönetmen: Selton Mello

Oyuncular: Vincent Cassel, Selton Mello, Johnny Massaro

IMDb: 7.1

Dünyada The Movie of My Life adıyla vizyona giren O Filme da Minha Vida, Tony isimli bir gencin baba ocağına dönmeye karar vermesiyle başlıyor. Tony döndüğü zaman aslında babasının da bir zamanlar onun gibi bir karar verdiğini öğrenir. Burada öğretmenlik yapmaya başlayan Tony için işler pek de hayal ettiği gibi gitmeyecektir.

Dudaklar yalan söylemez: Sur mes lèvres

Yıl: 2001

Tür: Suç, Dram, Romantik

Yönetmen: Jacques Audiard

Oyuncular: Vincent Cassel, Emmanuelle Devos, Olivier Gourmet

IMDb: 7.3

Duyma engelli 30’lu yaşlarda bir kadın olan Carla, bir emlak şirketinde çalışmaktadır. Doğduğu günden beri duymadığı için tam bir dudak okuma uzmanıdır. Paul isimli genç bir adamla ilişkiye başladıktan sonra onu ikna eder ve çalıştığı emlak şirketini soyarlar. Carla, dudak okuma uzmanlığını başka soygunlarda da kullanmaya karar verir.

Bir garip aşk çıkmazı: L'appartement

Yıl: 1996

Tür: Dram, Gizem, Romantik

Yönetmen: Gilles Mimouni

Oyuncular: Romane Bohringer, Vincent Cassel, Jean-Philippe Écoffey

IMDb: 7.3

Max Paris’te yaşayan, evlilik hazırlıkları yapan ve yakında Tokyo’ya gidecek olan genç bir adamdır. Bir gün bir kafede otururken unutulmaz aşkı Lisa’yı görür ve onun peşine düşer. Saplantılı şekilde kadını takip ettiği sırada tüm planlarını bırakır onunla görüşme yollarını arar. Derken ona çok benzeyen bir kadınla karşılaşıp onunla birlikte olur. İşler çığrından çıktı sanıyorsanız durun, daha yeni başladık.

Çok sert bir hikâye: Irréversible

Yıl: 2002

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Monica Belluci, Vincent Cassel, Albert Dupontel

IMDb: 7.3

Fransız sinemasının sıra dışı yönetmenlerinden Gaspar Noé imzalı Irréversible, Alex isimli genç bir kadının tecavüze uğraması ile başlıyor. Saldırgandan intikam almak isteyen kadın, erkek arkadaşı ile birlikte onu aramaya başlar. Her sahnesi giderek sertleşen film, yetişkin olmayanlara önerilmiyor.

Her şey çocuklar için: Hors normes

Yıl: 2019

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Olivier Nakache, Éric Toledano

Oyuncular: Vincent Cassel, Reda Kateb, Helene Vincent

IMDb: 7.4

İki adam. Bambaşka hayatları, birbirinden çok farklı karakterleri var ama tek bir amaçları var: özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları eğitmek. Biri okul öncesi öğretmeni, diğeri özel eğitime ihtiyaç duyan gençlerin sorumlusu olan karakterlerimiz otizmli çocuklara yardım etmek için bir vakıf kurmaya karar verirler. Bu karar, hayatlarını bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirecektir.

Gerçek bir gangsterin hayatı: L'instinct de mort

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, Biyografi, Suç

Yönetmen: Jean-François Richet

Oyuncular: Vincent Cassel, Cecile de France, Gérard Depardieu

IMDb: 7.5

Yakın Fransız tarihinin gelmiş geçmiş en ünlü gangsterlerinden bir tanesi olan Jacques Mesrine’in hayat hikâyesinin anlatıldığı L'instinct de mort filmi de en az adamın hayatı kadar aksiyon dolu bir yapım. 1979 yılında polisin yakın mesafeden seri ateş etmesi sonucu ölen Jacques Mesrine’in nasıl bir halk kahramanına dönüştüğü filmde tüm detaylarıyla anlatılıyor.

Bale dünyası da karışık: Black Swan

Yıl: 2010

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

IMDb: 8.0

Oyunculuk performansları ile izleyenleri kendine hayran bırakan Black Swan filmi, pek de bilmediğimiz bir dünyanın, bale dünyasının kapılarını aralıyor. Yetenekli bir balerin olan Nina, Kuğu Gölü Balesi’nde baş dansçı olma hevesiyle yanıp tutuşmaktadır. Bir dansçı hem siyah hem de beyaz kuğuyu canlandıracaktır ama Nina’nın rakibi güçlüdür. Bu basit öykü bir noktadan sonra tüyler ürperten bir gerilime dönüşüyor.

Gettolardan yükselen çığlık: La haine

Yıl: 1995

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Mathieu Kassovitz

Oyuncular: Vincent Cassel, Hubert Kounde, Said Taghmaoui

IMDb: 8.1

Dünya sinema tarihinin en başarılı halk isyanı filmlerinden biri olarak kabul edilen La haine, Paris’in gettolarında yaşanan hayatları gün yüzüne çıkarıyor. Bu bölgede yaşayan üç genç, arkadaşları polis şiddetine uğradığı için isyan ederler. Yaşanan isyan giderek tüm mahalleye, şehre ve hatta ülkeye sıçrar. İşler giderek büyüyecektir.

Farklı türlerden film önerileri için bu içeriklere de göz atabilirsiniz:

Fransız sinemasının usta oyuncularından Vincent Cassel’in en iyi filmlerinden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Vincent Cassel filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.