Insta360, Dünyanın İlk Modüler Aksiyon Kamerasını Tanıttı

Insta360, Las Vegas'ta gerçekleşen CES 2020'de dünyanın ilk modüler aksiyon kamerası Insta360 One R'yi duyurdu. 3 farklı modülü destekleyen cihaz, ihtiyacınıza göre çekimlerde çok yönlülük sağlıyor.

360 derece kamera üreticileri, çözünürlüğü veya sensör boyutunu geliştirmeye odaklanırken Insta360, bir sonraki amiral gemisi cihazı için farklı bir yol izledi. Insta360 One R, 360 derece kamera modülünü, diğer iki geniş açılı kamera modülüyle ihtiyaçlarınıza göre değiştirebileceğiniz dünyanın ilk modüler aksiyon kamerası olarak CES 2020'de tanıtıldı.

Insta360'ın yeni aksiyon kamerası, Dual Lens 360, 4K geniş açılı ve Leica ile ortak geliştirilen 1 inç 5.3K yüksek çözünürlüklü bir modüle sahip. Takılıp çıkarılabilen lens modülleri arasında geçiş yapmak oldukça kolay. One R, 360 derece çekimler de, 4K veya 5,7K 1 inç sensör seçimi sayesinde çok yönlülük sağlıyor.

Dual Lens modülünün lensleri üzerinde 5.7K sensör var. Çift lensli bu modül, Color Plus, HDR video ve düşük ışık geliştirme özellikleriyle kameranın dokunmatik ekranında gerçek zamanlı 360 derece tam önizleme sağlıyor. 4K modülü ise, 4k 60 fps ve 8x ağır çekim yapabiliyor. Modül ayrıca selfie çekimi için ters çevrilebiliyor.

One R'nin en üstün özelliği Leica ile ortak tasarlanan 1 inçlik sensöre sahip geniş açılı modül denebilir. Yeni modül, önceki Insta360 modüllerine göre en iyi stabilizasyonu sağlıyor. Kamerada elbette ses kontrolü de mevcut ve cihaz, 5 metreye kadar su geçirmiyor. Ancak daha derine dalıyorsanız, isteğe bağlı olarak satın alabileceğiniz dalış kılıfının kamerayı 60 metre derinliğe kadar koruduğunu belirtelim.

Tüm modüller 100 Mbps'ye kadar video bit hızlarıyla LOG ve HDR'yi destekliyor. 4K ve 1 inçlik modül, H.264 veya H.265; Dual Lens 360 ise H.265 kodeğiyle kayıt yapabiliyor. Hepsi JPEG veya rRAW formatında fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca 200 fps'ye kadar HD çekimi destekleyen 4K modülü ile HD, 4K ve 5K kare boyutları destekleniyor.

Deep Track özelliği de önceki modellere göre geliştirildi. Görüntü ekranındaki bir nesneye dokunmanız, onu ortalanmış olarak kilitliyor. Önüne bir engel geçse bile yeniden ortaya çıktığında takibi sürdürüyor.

Insta360 One R'nin kamera işlemcisi, bataryası, Dual Lens 360 ve 4K geniş açılı modülün fiyatı 479.99 dolar olarak belirlendi. Ayrıca 1 inçlik kamera ve 1 inçlik Leica modülü, 549.99 dolara satılıyor.