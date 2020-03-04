10.000 mAh Bataryaya Sahip Akıllı Telefon: Doogee N100

Günümüz akıllı telefonlarında hepimizin şikâyet olduğu konulardan bir tanesi de batarya ömürleri oluyor. İşte bir firma, çıkardığı 10.000 mAh değerinde bataryaya sahip olan akıllı telefonu ile bu ihtiyacı karşılamayı vaat ediyor.

Gün içerisinde en çok temas içerisinde olduğumuz, en çok dikkatimizi ve zamanımızı harcadığımız şey akıllı telefonlarımız olabilir. Oyun oynadığımız, sosyal medya hesaplarımızı kontrol ettiğimiz, fotoğraflar çektiğimiz bu cihazlarda ise ortak bir sorunumuz bulunuyor: bataryalar.

Akıllı telefonların bataryaları, özellikle uzun kullanımlar sonucunda kullanıcıları tatmin etmekten bir hayli uzaklaşıyor. Bu haberimize konu olan Doogee şirketiyse batarya kapasitesi konusunda kullanıcılarına oldukça cömert bir teklifte bulunuyor: 10 bin mAh batarya.

Doogee N100

Doogee N100 olarak adlandırılan cihaz, tam 100 saatlik konuşma süresi vaat ederken normal kullanımda ise kullanım ömrü 350 saate kadar çıkıyor. Cihazda bulunan USB Power Delivery protokolü sayesinde USB Type-C ile 3,5 saat gibi bir sürede tam dolum oranına ulaşabiliyor.

Cihazın batarya kapasitesini günümüz amiral gemileri telefonların bataryalarıyla ufak bir kıyaslama içerisine sokacak olursak; iPhone 11 Pro Max’te 3.969 mAh, Galaxy S20 Ultra’da 5.000 mAh, OnePlus 7 Pro’da 4.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

10 bin mAh bataryaya sahip bir cihazın oldukça kalın olduğunu da düşünebilirsiniz ancak Doogee N100, sadece 8 mm kalınlığa sahip. Üstelik şirketin elinden çıkan en yüksek bataryaya sahip olan akıllı telefon modeli bu da değil. Şirketin BL12000 modelinde tam 12 bin mAh değerinde bir batarya bulunuyor.

Doogee N100 donanım özellikleri

Cihaz, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle birlikte çıkıyor. Gücünü MediaTek’in 8 çekirdekli Helio 23 işlemcisinden alan cihazda 4 GB değerinde LPDDR4X RAM bulunuyor. N100’de ayrıca 64 GB genişletilebilir hafıza özelliği yer alıyor.

N100’ün arka tarafında 21 MP değerinde çift arka kamera yer alıyor ki burada Sony’nin IMX230 sensörünün kullanıldığını da söylemek gerekiyor. Cihazda yer alan kameralarla alan derinliği fotoğrafları çekilebilirken artırılmış gerçeklik özelliğinden de faydalanılabiliyor.

Cihazın ön tarafına gelecek olursak N100’de 6 inçlik bir ekran bulunuyor. Full HD+ destekleyebilen LCD panelin piksel çözünürlüğü ise 1080x2160. Cihaz, ayrıca IPS teknolojisini de destekliyor. Cihazda güvenlik olarak hem yüz tanıma hem de parmak izi okuyucu sensör bulunuyor. N100’ün fiyatıysa 160 sterlin yani yaklaşık vergiler hariç yaklaşık 1.250 TL.