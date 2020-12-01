DOOM Eternal, 3 Aralık'ta Game Pass PC Kütüphanesine Geliyor

Bu sene mart ayında oyunculara sunulan DOOM Eternal'ın Game Pass aboneliğine geleceği tarih en sonunda belli oldu. Konsollar için ekim ayında Game Pass kütüphanesine eklenen oyun, 2 gün sonra PC kütüphanesine de ekleniyor.

id Software tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından bu sene mart ayında yayınlanan DOOM Eternal, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

Mart ayında çıkan oyun, henüz sene bitmeden Microsoft'un Xbox Game Pass sistemine Xbox konsolları için çıkmış ve Game Pass for PC'ye de geleceği açıklanmıştı. Oyunun en sonunda Game Pass'in PC aboneliklerine de geleceği tarih belli oldu: 3 Aralık.

DOOM Eternal, PC için Game Pass'e 3 Aralık'ta geliyor

Xbox'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bir blog yazısında, senenin sevilen oyunlarından bir tanesi olan DOOM Eternal'ın 3 Aralık tarihinde PC için de Game Pass kütüphanesine ekleneceği resmen duyuruldu. Ekim ayında Xbox konsolları için Game Pass kütüphanesine eklenen oyun, 2 ay aranın ardından PC için de kütüphaneye ekleniyor.

DOOM Eternal, Xbox Game Pass PC kütüphanesine Super Gore Nest Master Level adındaki yeni içeriğiyle birlikte eklenecek. Yapılan açıklamaya göre Super Gore Nest Master Level, tıpkı daha önce çıkan Master Level'lar gibi savaş deneyimini daha 'çılgın' bir hale getirecek. Ayrıca yeni zorluk seviyeleri ve modları da oyuna ekleyecek.

Tabii oyunun Game Pass PC aboneliğine eklenmesi oldukça güzel bir haber ancak ne yazık ki oyunla ilgili kötü bir haberimiz de var. Oyunun sistem gereksinimleri, minimumda bile birçok oyuncuyu üzecek düzeyde. Oyunu 1080p, 60 FPS, düşük grafik kalitesinde oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB) ya da RX 470 olması gerekiyor. Sistem gereksinimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer ki sisteminiz DOOM Eternal'ı kaldırabilecek düzeydeyse Game Pass'in PC aboneliğini ilk ay 5,90 TL'den, daha önce kullandıysanız 29,99 TL'den satın alabilirsiniz.