Samsung akıllı buzdolabına Xbox Game Pass'in Android uygulamasını yükleyen bir adam, xCloud üzerinden Doom Ethernal oynadı. Böylece adam, tek bir video ile hem Apple hem de konsol üreticilerine göndermede bulunmuş oldu.

Kaynak : https://www.theverge.com/2020/10/13/21514030/microsoft-xcloud-samsung-smart-fridge-doom-enternal-xbox-games-android

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