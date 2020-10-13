Microsoft, uzun zamandır beklenen bulut tabanlı oyun servisi xCloud’u geçtiğimiz dönemde Xbox Games Pass’e entegre şekilde yayınladı. xCloud, Apple’ın tartışmalı kısıtlamaları nedeniyle iPhone ya da iPad kullanıcıları tarafından deneyimlenemiyor ancak bir akıllı buzdolabınız varsa, xCloud üzerinden oyun oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz(!).
Richard Mallard adlı bir Instagram kullanıcısı, sahip olduğu Samsung akıllı buzdolabına Xbox Game Pass’in mobil uygulamasını yükleyerek xCloud üzerinden, yakın zamanda Xbox Game Pass’e eklenen Doom Eternal’ı oynamayı başardı ve bu ilginç deneyimini videoya çekerek Instagram’da paylaştı.
2020 yılında etrafta uçan arabaların olacağını hayal ederken kendimizi buzdolabında Doom oynarken bulmak biraz şaşırtıcı tabi ancak söz konusu video, bir anlamda bulut oyun servislerinin ‘bir gün’ fiziksel oyun konsollarının önüne geçebileceğini göstermiş oluyor. Zira bulut oyun servisleriyle buzdolabında bile oyun oynayabiliyorken, fiziksel bir konsol satın almak pek ilgi çekici olmayabilir.
Daha önce Doom’un bir hesap makinesinde, dijital hamilelik testinde ya da Minecraft’ta oluşturulan bir PC’de çalıştığını gördüğümüzden, buzdolabı da olsa ‘akıllı’ bir üründe çalıştırılmış olması o kadar da şaşırtıcı olmayabilir. Hatta Raspberry Pi Zero’ya yüklenmiş bir Doom’u çalıştırmak için 100 kilo patatesten elektrik üretmek bile daha şaşırtıcı.
Akıllı buzdolabında xCloud üzerinden Doom Ethernal oynanan video