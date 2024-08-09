Bethesda, ikonik oyunu DOOM için yeni bir paket yayımladı. "DOOM + DOOM II" isimli paket, elden geçirilmiş oyunlara ve yepyeni özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Bethesda, ikonik oyunu DOOM ile ilgili pek de beklenmedik bir adım attı. Şirket, 1993 ve 1994 yıllarında yayımladığı DOOM ile DOOM II için yeni bir paket yayımladı. Bu yeni paket, her iki oyunu da pek çok yenilikle bir araya getiriyor.

"DOOM + DOOM II" ismiyle PC, PlayStation ve Xbox için yayımlanan paket kapsamında her iki oyun, yeniden elden geçirildi. Bu bağlamda; tek ve çok oyunculu modlar için yepyeni içerik eklemeleri yapıldı. Ayrıca oyuncular, çevrim içi modlar için çapraz platform desteği de alacaklar.

DOOM + DOOM II için yayımlanan fragman

DOOM + DOOM II paketi, teknik anlamda da bazı iyileştirmeler içeriyor. Mesela oyuncular, bu paket kapsamında DOOM ile DOOM II'ye 4K çözünürlük ve 120 fps'de erişebilecekler. Ayrıca yeni paket, her iki oyun için de mod arayıcı desteğine sahip olacak. Böylelikle oyuncular için oldukça konforlu bir deneyim sunulmuş olacak.

DOOM + DOOM II sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 1400 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 650 TI veya AMD HD 7750

NVIDIA Geforce GTX 650 TI veya AMD HD 7750 Depolama: 2 GB

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600k veya AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600k veya AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 TI veya AMD RX Vega 56

NVIDIA GeForce GTX 1070 TI veya AMD RX Vega 56 Depolama: 2 GB

DOOM + DOOM II paketi ile ulaşabileceğiniz içerikler:

DOOM

DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

DOOM II için Master Seviyeler

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust (yapımı id Software, Nightdive Studios ve MachineGames işbirliğiyle tamamlanan yeni bir bölüm)

26 harita içeren yeni bir Deathmatch harita paketi

Paketin Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.