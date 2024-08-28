Görsel oluşturmada kullanılan modeller, gelecekte oyun motorlarında da kendine yer bulabilir.

Ekranı olan hemen her şeyde ve hatta bakterilerle bile oynanabilen DOOM, şimdi de yapay zekâ ile oynandı. Pek çok yapay zekâ oyun oynayabiliyor, hatta pek çok yapay zekâ da bilgisayar oyunlarında eğitiliyor. Bu defa ise durum farklı. Yapay zekâ, ekrandaki görüntüden yola çıkarak haritayı "tahmin ediyor" ve tamamlıyor.

Projenin arkasındaki isimler olan Google Research araştırmacıları Dani Valevski ve Yaniv Leviathan, Tel Aviv Üniversitesi'nden Moab Arar, Google DeepMind araştırmacısı Shlomi Fruchter tarafından geliştirilen model, GameNGen nöral model olarak adlandırıldı.

Bir ilk olmayı başardı

GameNGen ekibi, yaptıkları açıklamada "GameNGen, tamamen bir sinirsel modelle çalışan ve yüksek kalitede karmaşık bir ortamla gerçek zamanlı etkileşim sağlayan ilk oyun motorudur. GameNGen, klasik DOOM oyununu 20 kare/saniyenin üzerinde bir hızla tek bir TPU'da etkileşimli olarak simüle edebilir. Bir sonraki kare tahmini, kayıplı JPEG sıkıştırmasına benzer şekilde 29.4 PSNR (Piksel Sinyal-Gürültü Oranı) değerine ulaşır. İnsan değerlendiriciler, oyunun kısa kliplerini simülasyon kliplerinden ayırt etmede sadece rastgele tahminden biraz daha iyidir. GameNGen iki aşamada eğitilir: (1) bir RL (Pekiştirmeli Öğrenme) ajanı oyunu oynamayı öğrenir ve eğitim oturumları kaydedilir ve (2) bir difüzyon modeli, geçmiş kareler ve eylemler dizisine göre bir sonraki kareyi üretmek üzere eğitilir. Koşullandırma artırımları, uzun yörüngeler boyunca kararlı otomatik regresif üretim sağlar." ifadelerini kullandı.

Gelecekte bu tür modellerin daha da gelişmesi durumunda oyunlarda bölüm tasarımları yapay zekâ ile yapılarak, sonsuza kadar tekrar tekrar oynanabilen oyunların karşımıza çıkmasını sağlayabilir.