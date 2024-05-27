Yeni bir iddia, haziran başında gerçekleştirilecek Xbox etkinliğinde yeni Doom oyununun tanıtılacağını ortaya koydu. Oyunun ismi ve konusuna dair ilk bilgiler de geldi.

Microsoft, 9 Haziran günü Xbox özelinde büyük bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlik kapsamında Call of Duty Black Ops 6 da dahil birçok yeni oyununun duyurusu yapılacak. Şimdi gelen bilgiler ise bir başka çok sevilen serinin etkinlikte yer alacağını ortaya koyuyor.

Insider Gaming tarafından ortaya atılan iddiaya göre Xbox etkinliğinde yeni Doom oyununun duyurulduğunu göreceğiz. İddia, oyunun “Doom: The Dark Ages” olacağını ortaya koyuyor.

Orta çağdan ilham alan bir evrende geçecek oyun, 4 yıldır geliştiriliyor

Son zamanlarda yeni Doom hakkında çok fazla şeyi konuşulduğunu ve yakında tanıtılacağına dair iddiaların dolaştığını görüyorduk. Ne de olsa Doom Eternal çıkalı dört yıldan fazla bir süre olmuştu. Yeni rapor, serideki sıradaki oyun hakkında şimdiye kadarki en net bilgileri almamızı sağladı.

Insider Gaming’in reporu Id Software ve Bethesda imzası taşıyan yeni Doom oyunu, 4 yıldır geliştirildiğini söylüyor. Oyunun, isminden de biraz anlaşıldığı gibi farklı bir yolda ilerleyeceği de gelen bilgiler arasında. Buna göre orta çağ temalı bir yapım göreceğiz.

Yeni Doom oyunu, “Year Zero” isimli bir kod adıyla geliştirildiği daha önce ortaya çıkmıştı. Bu isim de eskiyi anlatan veya bir başlangıç hikâyesi olacak bir yapım görebileceğimizin işaretiydi. Doom Slayer’ın kökenleri gibi bir konuyu işleyen bir yapımla karşılaşabiliriz.

Doom: The Dark Ages hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Daha fazla detayı 9 Haziran günü gerçekleştirilecek etkinlikte öğreneceğiz.