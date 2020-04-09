Trump'ın COVID-19 Danışmanı Fauci: El Sıkışmayı Unutmalıyız

ABD'de COVID-19 ile mücadelede öne çıkan isimlerden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, el sıkışma geleneğinin sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.

ABD, koronavirüs salgının merkez üssüne dönüştü ve ülkede herkes salgının sona ereceği günü dört gözle bekliyor. Ancak ölü sayısının her geçen gün artması ve ihtiyaç duyulan test ve ekipmanların hala yetersiz olması, tabloyu daha da belirsiz hale getiriyor.

Trump yönetiminin salgın sürecinde yaptığı açıklamalarda öne çıkan isimlerinden biri olan Dr. Anthony Fauci'den korkutan bir açıklama geldi. Fauci, yaptığı açıklamada koronavirüsü yendikten sonra bile insanların kesinlikle el sıkışmamaları gerektiğini belirtti. Televizyonda yapılan bir röportajda Fauci, "Toplum olarak el sıkışmayı unutun" dedi.

"El sıkışma geleneğini kırmalıyız."

Dr. Fauci sözlerine, "El sıkışmamıza gerek yok. Bu geleneği kırmalıyız. Çünkü gerçek anlamda solunum yoluyla bulaşan bir hastalığı ileten en önemli etkenlerden biri budur." şeklinde devam etti. Bu öneri, COVID-19 salgını sona erse bile hayatın gerçeklerini ortaya koyan daha geniş bir tartışmanın parçası olabilir.

Belki de insanlık, el sıkışmayı ortadan kaldırarak mikropları kolayca yayabilen bir alışkanlığı sona erdirebilir. Fauci, el sıkışmanın yok oluşunu, "Sanırım sonsuza dek içimize gömeceğimiz ve bizde iz bırakacak bir şey olacak, ancak dünyanın şu anda deneyimlediği felaketin farkına varılmasını sağlayacak" şeklinde yorumladı.

Dr. Fauci gibi bazı kamu görevlileri ve sağlık uzmanları, ABD'nin koronavirüs verilerinde umut ışığı görmeye başladılar. Virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı artmaya devam etse de, ülkede hastaneye yatış sayısında, yoğun bakıma kabullerde ve entübasyon ihtiyacında istikrarlı bir azalma var. Hastaneye daha az kişinin yatması, beklenenden daha az insanın ölmesi şeklinde yorumlanıyor.