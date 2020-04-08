DSÖ, Türkiye’deki Koronavirüs Vakası Hakkında Açıklama Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Türkiye’deki son 1 haftalık koronavirüs vaka sayısına değindi. Kluge, Türkiye’deki vaka artışından kaygılı olduklarını belirtti. DSÖ yetkilisi, ayrıca vaka sayılarının İstanbul’daki fazlalığına dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında pek çok kurumdan açıklama gelmeye devam ediyor. Bu konuda en yetkin kurumlardan olan Dünya Sağlık Örgütü, bugün Türkiye için bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüsle alakalı Avrupa ve Türkiye’deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Atlas Okyanusu’na kıyısı bulunan ülkelerin koronavirüs vaka sayısında dramatik bir artış olduğunu belirten Kluge, bu maratonda hâlâ uzun bir yolumuz olduğunu söyledi. Kluge, açıklamalarının devamında Türkiye’deki vaka sayısına da değindi. Kluge, “Türkiye’de geçen hafta virüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız” dedi. DSÖ Avrupa Direktörü, ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısının %60’ının İstanbul’da bulunmasına da dikkat çekti.

Avrupa kötü durumda:

Avrupa’nın pek çok gelişmiş ülkesi zor dönemler geçiriyor. İspanya ve İtalya başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç; Avrupa’da koronavirüs salgınında dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Dünya genelinde 1.450.343 kişiye ulaşan koronavirüs vakalarının çok büyük bir kısmı da Avrupa’da bulunuyor. Resmi açıklamalara göre İspanya’da 144.690, İtalya’da 135.586, Fransa’da 110.070, Almanya’da 109.329 ve İngiltere’de 55.957 koronavirüs vakası bulunuyor. Bu ülkeler dışında diğer Avrupa ülkelerinde de çok sayıda koronavirüs vakası görülüyor.

Türkiye’de son durum ne?

Türkiye’de yapılan resmi açıklamalara göre şu ana kadar ülkemizde 39.226 koronavirüs vakası bulunuyor. Bu kişilerden 812 vatandaşımız hayatını kaybederken 1.846 kişiyse tamamen iyileşmiş durumda.