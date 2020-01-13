Dr. Öz'den Şok Eden Açıklama: Kahvaltı Yapmak Yasaklanmalı

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, TMC Dergisi'ne verdiği bir röportajda kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi. Öz, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönünde çıkan dayatmaların ise tamamen reklam aldatmacası olduğunu düşünüyor.

Çocukluğumuzdan beri her zaman kahvaltının 'günün en önemli öğünü' olduğu yönünde öğütler duyduk. Nitekim pek çok doktor ve diyetisyen de bu görüşün arkasında olduğunu defalarca kez belirtti ancak dünyaca ünlü bir doktor olan Mehmet Öz, yine ezber bozan açıklamalarından birini yaparak insanların kahvaltı yapmaması gerektiğini söyledi.

Özellikle ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy göstermesiyle bilinen Dr. Mehmet Öz, 'kahvaltıyı hayatımızdan çıkarmalıyız' şeklinde algılanan bu radikal açıklamalarını TMZ Dergisi ile yaptığı bir röportajda yaptı. Gelin Dr. Öz’ün bu ezber bozan açıklamalarına daha yakından bakalım.

Dr. Öz’e göre kahvaltı, günün en önemli öğünü değil:

Kahvaltı yapmanın gereksiz olduğunu düşünen Dr. Mehmet Öz, yaptığı çarpıcı açıklamalarda “Bence 2020’de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu” ifadelerini kullandı.

“Madem kahvaltı olmayacak, günün ilk öğününü ne zaman yapacağız?” derseniz de Mehmet Öz’e göre yapmamız gereken en akıllıca şey, kahvaltıyı tamamen hayatınızdan çıkarmak ve ilk yemeğinizi gerçekten acıktığımızda yemek. Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Sabahları açlık yaşayanlar hakkında da konuşan Öz, bu durumun muhtemelen bir anda yemek yemeyi kesmek nedeniyle olduğunu belirtiyor. Dr. Öz, gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de açlıkta etkili olduğunun altını çiziyor. Tüketilen bu yüksek karbonhidratlı besinler, vücudun insülin direncini düşürüyor ve ertesi sabah yoğun bir açlık hissiyle uyanıyoruz.

Yapılan araştırmalar neticesinde çoğu uzman, kahvaltının isteğe bağlı olması gerektiğini düşünüyor. Kahvaltı yapıp yapmayacağımıza gelinceyse Dr. Mehmet Öz, bunu yapmaya devam etmemiz gerektiğini ancak vakit olarak biraz daha sonraya almamızı tavsiye ediyor. Dr. Mehmet Öz’e göre kahvaltının tam anlamıyla doğru olabilmesi için doğru zamanda yapılması gerekiyor.