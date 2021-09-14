Mobil Futbolun Beşiği Dream League Soccer 2021 İçin 10 Tüyo

Mobil futbol dünyasının en sevilen oyunlarından biri olan Dream League Soccer, 2021 güncellemesi ile hem futbolseverlerin hem de oyunseverlerin kalbini kazanmayı başardı. Eğer ilk kez Dream League Soccer 2021 oynuyorsanız başlamadan önce bilmeniz gereken ve sizi hızla bir usta haline getirecek bazı tüyolar var.

Mobil oyunlar oynamayı seviyorsanız ve gerçek bir futbol tutkunuysanız Dream League Soccer mobil oyununu da mutlaka duymuşsunuzdur. 2016 versiyonu ile bilinen mobil futbol oyunu 2021 yılı için de kendini güncelledi. Dream League Soccer 2021 ile birlikte mobil futbol oyunları dünyasına yeni bir soluk getiren oyunu ilk kez oynayacaksanız bilmeniz gereken ve sizi bir usta haline getirecek bazı tüyolar var.

Dream League Soccer 2021 oyununun en dikkat çeken yönü yalnızca oyunu açıp da maç yapmıyor olmanız. Kendi takımınızı belirliyor, antrenörlerinizi seçiyor, takımınızı geliştiriyor ve bu takımı maçlar sırasında kontrol ediyorsunuz. Bu nedenle Dream League Soccer 2021 oyununa başlamadan önce konuya biraz hakim olmanızda yarar var. Yeni başlayanlar için bazı önemli tüyolardan bahsettik.

Dream League Soccer 2021 tüyoları:

İlk oyuncu seçimlerinizi dikkatli yapın.

Kariyer Modu’nda adım adım ilerleyin.

Dream League Soccer oyuncularınızı tanıyın.

Maç içi kontrolün elinizde olduğunu unutmayın.

Kısa pasları iyi değerlendirin.

Dream League Soccer yapay zekasına güvenin.

Maç sırasında oyuncu dayanıklıklarını kontrol edin.

Yeni antrenörler kiralayarak oyuncularınızı geliştirin.

İhtiyacınız olmayan oyuncuları serbest bırakın.

Yeni oyuncuları keşfetmek için temsilciler kullanın.

İlk oyuncu seçimlerinizi dikkatli yapın:

İlk kez Dream League Soccer 2021 oynuyorsanız karşınıza ortalama oyuncular ve bir süperstardan oluşan bir kadro çıkacaktır. Oyuncuları geliştirmek için acele etmeyin ama ilk adım olarak doğru bir kaptan seçmeyi de ihmal etmeyin. Maçlar sırasında izleyeceğiniz taktiklere göre savunma, orta saha ve ileri bölge oyuncularını doğru sayıda ve yetenekte seçtiğinizden emin olun.

Kariyer Modu’nda adım adım ilerleyin:

Dream League Soccer 2021 mobil oyununda ilerlemek ve yeni başarıların önünü açabilmek için içinde bulunmanız gereken Kariyer Modu’na dikkat etmeli ama acele etmemelisiniz. Kaybetseniz bile hangi noktada kaybettiğinize dikkat ederek gerekli değişimleri yapın. Kazandığınız her maç hem size hem de oyunculara gelir sağlayacaktır. Maç sonu reklamlarını izleyerek bu gelir seviyesini arttırmanız mümkün.

Dream League Soccer oyuncularınızı tanıyın:

Dream League Soccer 2021 takımınızda sahip olduğunuz tüm oyuncular belirli özellikleriyle öne çıkarlar ve belirli bir enerji seviyesine sahip olurlar. Hangisi hızlı koşar, hangisi sakatlanmaya müsaittir, hangisinin savunma becerileri daha güçlüdür bunları bilmek zorundasınız. Oyuncularınızın özelliklerini inceleyerek ve enerji durumlarını takip ederek gerekirse maç içinde bile bazı değişiklikler yapmalısınız.

Maç içi kontrolün elinizde olduğunu unutmayın:

Dream League Soccer 2021, bildiğiniz anlamdaki futbol oyunlarına benzemiyor. Yalnızca bir oyuncu, menajer ya da antrenör değilsiniz; siz bunların hepsisiniz. Bu nedenle maç içi kontrolleri özelleştirmelisiniz. Maç öncesi bir taktik verip geriye çekmek doğru değil. Oyuncuların performansını ve oyunun ritmini anlık olarak takip ederek yeni oyuncuları sahaya sürmekten çekinmeyin.

Kısa pasları iyi değerlendirin:

Oyun içi kontroller söz konusu olduğu zaman Dream League Soccer 2021, amatörler için bile harika bir mobil oyundur. Maç sırasında bir joystick ve üç tane buton karşınıza çıkacak. A butonu şut için, B butonu pas için, C butonu ise topa en yakın oyuncuyu kontrol etmek içindir. Hızlı oynamayın. Özellikle oyunun ilk döneminde çok güçlü oyunculara sahip olmadığınız için ileri şutlar yerine kısa paslar ile adım adım rakip sahaya ulaşıp gol atmaya çalışın. Emin olun bu taktik, oyuncularınız için en doğrusu olacaktır.

Dream League Soccer yapay zekasına güvenin:

Dream League Soccer 2021 mobil oyununu birkaç basit buton yardımıyla kontrol edebilmenizin nedeni, oyunun yapay zekasıdır. Oyuncu C butonuna bastığı zaman gerçekten en doğru oyuncu seçilecektir. B butonu ile gerçekten doğru noktaya pas göndereceksiniz. Bu nedenle maç istediğiniz gibi gitmediği zaman paniğe kapılmayın. Doğru butona dokunduğunuzdan emin olun ve kendinizi Dream League Soccer yapay zekasının kontrolüne bırakın.

Maç sırasında oyuncu dayanıklıklarını kontrol edin:

Dream League Soccer 2021 oyununu diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliklerden biri gerçekçi olmasıdır. Nasıl ki gerçek bir futbol takımında tüm oyuncular 90 dakika dayanacak kadar güçlü değilse oyunda da her oyuncu tüm maçı çıkaramayabilir. Bu nedenle oyun sırasında oyuncuların üzerine dokunun ve dayanıklılık seviyelerini görün. Yeşilden kırmızıya doğru dönmeye başlayan oyuncuların yerine henüz yorulmamış yedek oyunculardan birini sahaya sürmekten çekinmeyin.

Yeni antrenörler kiralayarak oyuncularınızı geliştirin:

Gerçek futbol takımlarında oyuncuların farklı becerilerini geliştirmek için farklı uzmanlıklara sahip antrenörler bulunur. Dream League Soccer 2021 mobil oyununda da biraz ilerleyip para kazandıktan sonra oyuncularınızı geliştirecek antrenörler kiralayabilirsiniz. Kalecinizi, savunmanızı ve ileri hattınızı geliştirmek üzere 3 farklı türde antrenör kiralayabilirsiniz. Böylece yeni oyuncu transferi yapmadan var olan oyuncularınızın becerilerini geliştirmeniz mümkün olur.

İhtiyacınız olmayan oyuncuları serbest bırakın:

Oyunu oynamaya başladığınız zaman takımınızda çok da güçlü olmayan oyuncularla karşılaşırsınız. Bunlardan bazılarını zaman içinde geliştirmeniz mümkün olsa da bazıları kolay kolay gelişebilecek oyuncular olmayabilir. Maç kadrosuna dahil etmediğiniz ve yedek kulübesinde yaşlanmaya başlayan oyuncularınızı serbest bırakın. Buradan elde ettiğiniz gelirle yeni oyuncular alabilir ya da yeni antrenörler kiralayabilirsiniz.

Yeni oyuncuları keşfetmek için temsilciler kullanın:

Dream League Soccer 2021 takımınızı geliştirmek için var olan oyuncularınızı geliştirmenin yanı sıra yeni oyuncular transfer etmeniz de gerekebilir. Canlı transfer sayfası üzerinden takımınıza dahil edebileceğiniz oyuncuları keşfedebilirsiniz ya da bunun yerine geliriniz arttıkça sizin yerinize yeni oyuncuları keşfedecek temsilcilerle anlaşabilirsiniz. İyi bir temsilci, iyi bir para ister ancak işini hakkıyla yaptığı için takımınızın gücünü katlayacak oyuncular keşfetmenizi de sağlar.

Mobil futbol oyun dünyasının en sevilenlerinden olan Dream League Soccer 2021 oyununa yeni başlayanların mutlaka bilmesi gereken tüyolardan bahsettik ve oyunda nasıl hızla ilerleyebileceğinizi anlattık. Dream League Soccer 2021 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.