Dreame'nin İlk Akıllı Telefonunun Bazı Özellikleri Belli Oldu

Dreame'nin üzerinde çalıştığı ilk akıllı telefonun muhtemel tasarımı ve bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Şu an için "W5110" ismiyle anılan telefon, orta-üst segment Android cihazlarla rekabet edecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'de daha çok süpürge modelleriyle tanıdığımız Dreame markasının akıllı telefon işine gireceğini duyurmuştuk. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşmakta olan telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Dreame, Avrupa Birliği Enerji Etiketi Sertifikası için resmî başvuru yaptı. Bu resmî başvuru, telefonun bazı özelliklerini ortaya koydu. Ayrıca cihazın nasıl görüneceği de aynı belgedeki teknik çizimle gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin hep birlikte süpürge markasının satışa sunacağı akıllı telefonun detaylarına inelim.

Dreame'nin ilk akıllı telefonu böyle görünecek:

Şu an için "W5110" olarak anılan akıllı telefon, dışarıdan bakıldığı zaman Samsung Galaxy telefonları andıracak gibi görünüyor. Özellikler tarafında da şaşırtıcı bir detay yok. Öyle ki telefonun ekran büyüklüğü 6.67 inç olacak. Parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapacak telefon, 50 MP selfie kamera ile gelecek. 108 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kameranın bulunacağı telefon, dekoratif lense de ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

Dreame'nin ilk akıllı telefonu, 5G bağlantı, NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi özellikler sunacak. Ayrıca bu akıllı telefonda 33W hızlı şarj desteğine sahip, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya göreceğiz. Ancak burada şöyle bir detay var: Avrupa Birliği veri tabanı, Dreame W5110'u bataryası değiştirilebilir şeklinde listeliyor. Belgenin kendisinde ise bataryanın çıkarılmaması gerektiği tavsiye ediliyor.

Bu arada; ortaya çıkan bilgiler işlemci, RAM ve depolama gibi teknik detayları içermiyor. Ayrıca bu akıllı telefonun fiyatına ilişkin de herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak şu bir gerçek ki Dreame, akıllı telefon sektörüne girme noktasında oldukça kararlı. Bakalım bu kararlılığın sonucu ne olacak...

