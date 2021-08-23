Klasik perakendecilerin aksine sattığınız ürünlerin stoğunu yapmanızı gerektirmeyen 'Dropshipping' satış modelinin ne olduğunu, nasıl işlediğini, artılarını ve eksilerini meraklıları için inceledik.

Diyelim ki aklınızda bir fikir var ve birbirinden farklı ürünlerin satışını yapabileceğiniz bir işletme açmak istiyorsunuz; ancak geleneksel perakende yönteminin zorlukları da gözünüzü korkutmuyor değil. Bir perakendeci olmanız, ürünlerini stoklayıp saklayabileceğiniz, düzenli olarak kontrolünü yapmanızı gerektiren bir depoya ve yüksek bir sermayeye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

Peki ya sizlere klasik perakende yöntemi dışında işletmenizi kurabileceğiniz başka bir yöntem olduğunu söylesek? Bu yazımızda "Dropshipping"in ne olduğunu, perakende yönteminden farklarını, avantaj ve dezavantajlarını sizler için inceledik. Keyifli okumalar!

Dropshipping nedir?

Dropshipping, bir mağazanın sattığı ürünleri stok yapmadığı, bunun yerine ürünleri üçüncü parti bir tedarikçiden satın alıp doğrudan müşteriye gönderdiği tamamen yasal olan sipariş karşılama yöntemidir. Bu sayede satıcı ürünlerle kendisi ilgilenmek zorunda kalmaz.

Satıcının stok yapmaması veya envantere sahip olmaması, klasik perakende satış ile stoksuz satış arasındaki en büyük farktır. Satıcı; ticaretini yaptığı ürünleri fazladan stoklamak yerine, gelen siparişi karşılamak için genelde bir toptancı ya da üretici olan üçüncü bir partiden envanter satın alır.

Neden Dropshipping?

Dropshipping, erişilebilirliğinin kolay olması açısından girişimciler için harika bir iş modelidir. Dropshipping sayesinde farklı iş fikirlerini hızlıca test edebilir ki bu da talep olan ürünleri nasıl seçeceğiniz ve pazarlayacağınız hakkında çok şey öğrenmenize imkan sağlar. Tabii dropshippingi satıcılar arasında bu kadar popüler yapan tek şey bu değil.

Dropshipping nasıl yapılır? Artıları ve eksileriyle göz atalım:

Artıları:

Dropshippingin avantajlarından bazıları şu şekildedir:

Klasik perakende satışa göre daha az sermaye gerekli

Başlaması kolay

Düşük genel gider

Esnek konum rahatlığı

Geniş ürün yelpazesi

Denemesi daha kolay

Ölçeklendirmesi daha kolay

Klasik perakende satışa göre daha az sermaye gerekli:

Perakendeciler envanter sağlamak için çok büyük miktarlarda sermayeye ihtiyaç duyarken, stoksuz satışın envantere yüklü bir para yatırmak zorunda kalmadan bir e-ticaret mağazası açabiliyor olması muhtemelen dropshipping’in en büyük artısı.

Müşteri tarafından talep ve ödeme yapılmadıkça ürün tedarik etmek zorunda olmadığınız dropshipping modelinde büyük miktarlı ön envanter yatırımları olmadan ürünleri tedarik etmeniz ve çok az sermayeyle başarılı bir stoksuz satış işi başlatmanız mümkündür. Ayrıca, geleneksel perakende modelinin aksine, önceden satın alınan herhangi bir envanter üzerinden satış yapma vaadinde bulunmadığınız için, bir stoksuz satış mağazası açmak veya yeni bir ürün hattını test etmek daha az risklidir.

Başlaması kolay:

Fiziksel boyutlarda ürünlerle uğraşmanız gerekmediğinde bir e-ticaret işletmesini yürütmek çok daha kolaydır. Dropshipping modeline şu gibi endişeleriniz ortadan kalkar:

Stoğunu yaptığınız ürünleri saklamak üzere bir depo tutmak ve ekstradan harcama yapma zorunluluğu

Siparilerin paketlenmesi ve kargolanması

Muhasebe nedenleriyle envanter takibi

Düşük genel gider:

Envanter satın alma veya depo yönetimiyle uğraşmanıza gerek kalmadığından, Dropshipping modelinde genel gideriniz oldukça düşüktür. İşin aslına bakacak olursanız, başarılı bir ev merkezli stoksuz satış mağazası işletmek için ihtiyacınız olan tek şey sıradan bir dizüstü bilgisayardan bir tık fazlası ve birkaç yinelenen masraf. İşletmeniz büyüdükçe doğal olarak bu masraflar da biraz artacaktır; ancak geleneksel fiziksel işletmelere kıyasla, bir dropshipping satıcı olan siz her türlü daha karlı olacaksınız. ​

Konum esnekliği:

Tedarikçiler ve müşterilerle kolayca iletişim kurabildiğiniz müddetçe, internet olan hemen hemen her yerden bir dropshipping işi yürütüp yönetebilirsiniz.

Geniş ürün yelpazesi:

Sattığınız ürünleri önceden satın almak zorunda olmadığınız için potansiyel müşterilerinize revaçta olan bir dizi ürün sunabilirsiniz. Tedarikçiler bir ürünü stokluyorsa, ek ücret ödemeden online mağazanızda satış için listeleyebilirsiniz.

Denemesi daha kolay:

Dropshipping, hem yeni bir mağaza açmak hem de müşterilerin aksesuar ya da tamamen yeni ürün kategorilerine olan istek ve merakını test etmek isteyen işletme sahipleri için yararlı bir sipariş karşılama yöntemidir. Dropshipping'in ana artısı, yine, büyük miktarda envanter satın almaya gerek kalmadan ürünleri listeleme ve potansiyel olarak satmaya olanak sağlamasıdır.

Ölçeklendirmesi daha kolay:

Geleneksel perakende modelinde, üç kat daha fazla sipariş almanız, genellikle üç kat daha fazla iş yapmanız anlamına gelir. Stoksuz satış tedarikçilerinden yararlanarak, ek siparişleri işlemek için yapılan işlerin büyük bir kısmı tedarikçiler tarafından karşılanacak; böylece daha az büyüme ağrısı ve daha az artımlı çalışma ile gelişmenize olanak tanıyacaktır.

Peki, Dropshipping modelinin hiç mi dezavantajı yok?

Yukarıda bahsettiğimiz tüm avantajlar, bir online mağaza açmak veya mevcut ürün tekliflerini genişletmek isteyenler için dropshippingi çok çekici bir model kılıyor; ancak her şeyin olduğu gibi dropshippingin de dezavantajları vardır. Dropshippingin sağladığı kolaylık ve esnekliğin de bir bedeli olmalı.

Bir stoksuz satış işi yürütmek, hiç çaba sarf etmeden kolayca para kazanacağınız anlamına gelmez. Online bir işletmeyi yürütmek; ödemelerin kabul edilmesi, müşteri hizmetleri ve çok daha fazlasını kapsar ve bu, stoksuz satış web siteleri için de geçerlidir. Bir perakendeci olarak, müşteri hizmeti sağlamaktan, sipariş vermekten, web sitenizi korumaktan ve çevrimiçi trafik sağlamaktan siz sorumlu olursunuz.

Özellikle web tasarımı veya SEO konusunda bilgili değilseniz, tüm bunları zaman alıcı ve zor bulacaksınız demek pek de yanlış olmaz. Başlamadan önce iş, müşteri hizmetleri ve e-ticaret teknolojisi hakkında iyi bir kavrayışa sahip olduğunuzdan emin olmak işiniz sağlama almanız sizin yararınıza olacaktır. Dropshippingin dezavantajlarından bazıları şu şekildedir:

Dropshippingin eksileri

Düşük paylar

Envanter sorunları

Kargo sıkıntıları

Tedarikçi kaynaklı hatalar

Sınırlı kişiselleşme ve markalaşma

Düşük paylar:

Düşük pay, oldukça rekabetçi dropshipping nişinde çalışmanın en büyük dezavantajıdır. Başlamak çok kolay olduğundan ve genel giderler çok az olduğundan, birçok rakip mağaza geliri artırmak için en düşük fiyatlarla ürün satacaktır. İşi başlatmak için çok az yatırım yaptıklarından, küçük paylara çalışmayı göze almış olurlar.

Bu tip satıcılar, işlerini farklılaştırmak için kullanabileceğiniz düşük kaliteli web sitelerine ve eğer varsa zayıf müşteri hizmetlerine sahip olacaktır; ancak bu, müşterilerin fiyatlarını sizinkiyle karşılaştırmasını engellemez. Şiddetli rekabetteki bu artış, bir niş içindeki potansiyel kar paylarına hızla zarar verecektir.

Envanter sorunları:

Tüm ürünlerinizi stoklarsanız, hangi ürünlerin stokta olup olmadığını takip etmeniz nispeten daha kolay olacaktır; ancak ürünlerinizi aynı zamanda diğer satıcılar için de sipariş gönderen birden fazla depodan tedarik ettiğinizde, envanter günlük olarak değişebilir. Neyse ki, satışını yaptığınız ürünlerin tedarikçilerle senkronize etmenize izin veren uygulamalar mevcut. Bu nedenle, dropshipping modeliyle satış, siparişleri bir veya iki tıklamayla bir tedarikçiye "iletebilir" ve tedarikçinin ne kadar envanteri olduğunu da eş zamanlı olarak görebilir.

Kargo sıkıntıları:

Eğer çoğu dropshipping modeliyle satış yapanlar gibi birden fazla tedarikçiyle çalışıyorsanız, online mağazanızdaki ürünler bir dizi farklı stoksuz satıştan tedarik edilecektir ve bu da nakliye maliyetlerinizi biraz karmaşıklaştırabilir.

Diyelim ki bir müşteri, her biri farklı tedarikçilerden temin edilebilen üç ürün siparişi verdi. Her bir siparişi müşteriye göndermek için üç ayrı nakliye ücreti ödemek zorundasınızdır; ancak bu ücreti müşteriye iletmek muhtemelen pek de akıllıca olmaz. Kargo ücretlerini dahil etmek mantıklı olsa bile, bu sefer de hesaplamaları otomatikleştirmek zorlaşır.

Tedarikçi kaynaklı hatalar:

Hiç sizin bir suçunuz olmadığı halde size ait olmayan bir şey için suçlanıp yine de hatanın sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığınız oldu mu? İşte bu bahsettiğimiz tam olarak böyle bir şey.

En iyi dropshipping tedarikçileri bile siparişleri yerine getirirken hata yapabilir ve sizin üzerinize düşen de bu hatalar için sorumluluk alıp özür dilemektir. Vasat ve düşük kaliteli tedarikçiler, işletmenizin itibarını zedeleyebilecek eksik ürünler, hatalı gönderiler ve düşük kaliteli paketleme ile büyük hayal kırıklıklarına neden olabilir.

Sınırlı kişiselleşme ve markalaşma:

Özel yapım ürünlerin veya isteğe bağlı taleplerin aksine, dropshipping size ürünün kendisi üzerinde çok fazla müdahale hakkı tanımaz. Genellikle, stoksuz satılan ürünler tedarikçi tarafından tasarlanır ve markalanır.

Dropshippingin ne olduğunu, artıları ve eksilerini olabildiğince incelemeye çalıştığımız yazımız umarım kafanızdaki soruların hepsini olmasa da bazılarını silmeye yardımcı olmuştur. İşletmenizi klasik perakende yöntemi üzerine mi yoksa dropshipping yöntemi üzerine mi kurmak istediğiniz ise tamamen size kalmış.