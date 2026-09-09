DS Automobiles, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. N°4, DS 7 ve tamamen elektrikli N°8’in güncel fiyatları yer alıyor.

DS, Eylül 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Güncel listede N°4 ve DS 7 modelleri yer alıyor. Her iki otomobil de BlueHDi 130 dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor.

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Bu içerikte DS’in Eylül 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım ve şanzıman seçeneklerini, kampanyalı fiyat durumunu ve paylaşılan opsiyon bilgilerini bir araya getirdik.

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DS fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı N°4 3.326.450 TL - DS 7 4.443.950 TL - N°8 4.990.000 TL -

N°4 fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat BlueHDi 130, Dizel Pallas, Otomatik 3.326.450 TL -

DS N°4, markanın ürün gamında tasarım ve konfor odağını daha kompakt bir yapıyla birleştiren modellerden biri olarak konumlanıyor. Pallas donanımı, BlueHDi 130 dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla listelenen otomobil; günlük kullanımda premium sınıf yaklaşımı, pratiklik ve yolculuk konforunu birlikte arayan kullanıcılara sesleniyor.

N°4 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

DS 7 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat BlueHDi 130, Dizel ÉTOILE, Otomatik 4.443.950 TL -

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DS 7 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

N°8 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli N°8 Étoile FWD Long Range 4.990.000 TL -

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N°8 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

20 inç LYRAE alaşım jantlar Étoile versiyonunda opsiyonel olarak sunuluyor. Ancak bu opsiyon için güncel bir fiyat bilgisi paylaşılmıyor.

Kaynak: DS Automobiles Türkiye