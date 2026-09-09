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DS Automobiles Eylül 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: En Pahalı Model N°8

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DS Automobiles, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. N°4, DS 7 ve tamamen elektrikli N°8’in güncel fiyatları yer alıyor.

DS Automobiles Eylül 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: En Pahalı Model N°8
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

DS, Eylül 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Güncel listede N°4 ve DS 7 modelleri yer alıyor. Her iki otomobil de BlueHDi 130 dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor.

Bu içerikte DS’in Eylül 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım ve şanzıman seçeneklerini, kampanyalı fiyat durumunu ve paylaşılan opsiyon bilgilerini bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

DS Automobiles Eylül 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: En Pahalı Model N°8
DS N°4
DS 7
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DS fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.326.450 TL -
DS 7 4.443.950 TL -
N°8 4.990.000 TL -

N°4 fiyatları - Eylül 2026

DS N°4

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BlueHDi 130, Dizel Pallas, Otomatik 3.326.450 TL -

DS N°4, markanın ürün gamında tasarım ve konfor odağını daha kompakt bir yapıyla birleştiren modellerden biri olarak konumlanıyor. Pallas donanımı, BlueHDi 130 dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla listelenen otomobil; günlük kullanımda premium sınıf yaklaşımı, pratiklik ve yolculuk konforunu birlikte arayan kullanıcılara sesleniyor.

N°4 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

DS 7 fiyatları - Eylül 2026

DS 7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
BlueHDi 130, Dizel ÉTOILE, Otomatik 4.443.950 TL -

DS 7, markanın SUV ürün gamında daha geniş ve yüksek gövdeli bir seçenek olarak yer alıyor. ÉTOILE donanımı, BlueHDi 130 dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla sunulan model; aile kullanımı, şehir içi sürüş ve uzun yol ihtiyaçlarını konfor odaklı bir otomobilde bir araya getirmek isteyenlere hitap ediyor.

DS 7 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

N°8 fiyatları - Eylül 2026

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Elektrikli N°8 Étoile FWD Long Range 4.990.000 TL -

DS N°8, markanın tamamen elektrikli SUV coupé modeli olarak ürün gamında yer alıyor. Eylül 2026 fiyat listesinde Étoile FWD Long Range versiyonu 4.990.000 TL'den sunuluyor. Önden çekişli versiyonda 213 bg güç üreten elektrikli motor bulunurken, model WLTP ölçümlerine göre 710 kilometreye kadar menzil sunuyor.

N°8 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

20 inç LYRAE alaşım jantlar Étoile versiyonunda opsiyonel olarak sunuluyor. Ancak bu opsiyon için güncel bir fiyat bilgisi paylaşılmıyor.

Kaynak: DS Automobiles Türkiye

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