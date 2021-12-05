DSÖ Omicron'un Ölüm Oranlarını Nasıl Etkilediğini Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nden Omicron varyantına dair ufak da olsa 'Oh' çektiren bir haber geldi. DSÖ'nün açıklamasına göre yeni varyant, şimdilik ölüm oranlarında herhangi bir artışa sebep olmadı.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve yayılma gücünün yüksek olmasıyla hepimizi korkutan yeni COVID-19 varyantı Omicron’a dair bugün içimize az da olsa su serpen bir haber geldi.

Ortaya çıkmasından bu yana ara vermeksizin Omicron varyantı hakkında veri topladıklarını kaydeden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmer, yeni varyantın ölüm oranlarında bir artışa sebep olmadığını ve Güney Afrika’da bulunan hastanelere yatışların artmasının da büyük ihtimalle Omicron sebepli olmadığını düşündüklerini kaydetti.

Omicron'un önümüzdeki birkaç ay boyunca etkin varyant olacağı tahmin ediliyor

Hızla yayılmakta olan Omicron varyantının önümüzdeki birkaç ay boyunca ‘etkin varyant’ olması bekleniyor; ancak DSÖ’nün tespitlerine göre virüs ölüm oranlarında henüz bir değişikliğe sebep olmadı. Resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada DSÖ, Güney Afrika’daki hastaneye yatış oranlarındaki artış için “Bu Omicron varyantından değil de, toplam enfekte olan insan sayısının artmasından kaynaklanıyor olabilir, “ ifadelerini kullandı.

Yeni mutasyon üzerine detaylı bir araştırma yapan Bloomberg ise araştırmalar sonucunda iki farklı teoriye ulaştıklarını kaydetti. Bu teorilerden ilkine göre COVID-19 virüsü, bağışıklığı zayıf bir kişinin vücudunda normalden uzun süre kalarak Omicron'a evrimleşmiş olabilir. Diğer teoriye göreyse COVID-19 hastası bir kişi virüsü bir hayvana bulaştırmış ve bu hayvanın vücudunda virüs mutasyon geçirmiş olabilir. Mutasyona uğrayan virüs de böylece hayvandan tekrar bir insana bulaşmış olabilir.

Gel gelelim ki her iki teorinin doğrulanması için de bilim insanlarının elinde şimdilik yeterli veri bulunmuyor. Uzmanlar, daha fazla veri geldikçe yeni bilgileri eski varyantlarla karşılaştırarak daha kesin bir sonuca varmayı umut ediyor.