Dubai’de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına gelirken şehirde ardı arkası kesilmeksizin yaşanan doğa olayları da şaşkınlık verici. Gökyüzünün yeşile bürünmesi de bunlardan biri. Bazıları için komplo teorisi malzemesi olsa da tabii ki bunun da bilimsel bir açıklaması var.

Dubai’nin 1,5 yıl içerisinde aldığı yağışı 24 saatte alması, şehirde sele neden olurken gözler yine gökyüzüne çevrildi. Şiddetli fırtınalar sırasında gökyüzünün yeşile dönmesi ilginç bir doğa olayı olsa da buna neden olan çeşitli atmosferik koşullar var.

Bir anda her yerin yemyeşil olmasının nedenine yakından bakalım.

Dubai’den gelen görüntülerin arasında en ilginci de bu olabilir.

Video da görmüş olduğunuz gibi önce karanlığa sonra yeşile bürünen gökyüzünün ardında atmosferdeki ışık kırılması bulunuyor.

Güneş ışığı atmosfere girdiğinde ışık dalgaları farklı gaz molekülleri tarafından çeşitli şekillerde kırılır ve dağılır. Mavi ve mor dalga boyları da atmosferdeki küçük moleküller tarafından daha fazla dağıtılır. Bu yüzden gün ortasında gökyüzü mavi görünür. Gün batımında ise kızıllaşır...

Şiddetli fırtına bulutları ise çok kalın ve yoğun yapıdadır ve bu bulutlar, üzerlerine düşen güneş ışığını absorbe ederek berrak bir gökyüzüne kıyasla farklı şekilde kırılmasına ve yayılmasına neden olur. Güneş ışığının kırmızı ve sarı dalga boyları bu yoğun bulutlar tarafından emilirken mavi dalga boyları daha az emilir. Ancak yeşil dalga boyları bu kalın bulut tabakasından geçebilir ve bizlere ulaşabilir.

Yani uzaylılar gelmiyor ya da bu bir kurgu video değil.

Fırtına bulutları içerisinde bulunan su damlacıklarının boyutu da gökyüzünün yeşil görünmesinde rol oynuyor. Normal şartlar altında mavi ışık, su damlacıkları tarafından daha fazla saçılır.

Ancak belirli koşullar altında, özellikle büyük su damlacıkları içeren şiddetli fırtına bulutlarında, yeşil ışık daha belirgin bir şekilde saçılabilir. Bu da gökyüzünün yeşil görünmesine yol açan etmenlerden biri.

Bir diğeri ise insan gözünün yeşil ışığa duyarlılığı ve çevredeki renk kontrastı. Fırtına anında etraftaki karanlık ve gri bulutlar, yeşilin daha belirgin hâle gelmesine neden olabilir.

Bu olay sadece Dubai’ye özgü değil.

Şiddetli fırtınalar genellikle belirli iklim ve hava koşulları altında oluşur. ABD’nin bazı bölgelerinde de bir dönem bu görüntülere rastlandı. Görselde görmüş olduğunuz görüntü ise Güney Dakota’ya ait. Sıcak ve nemli hava kütleleri ile soğuk hava akımlarının karşılaşması sonucu şiddetli fırtınalar ve bu yeşillik ortaya çıkabiliyor.

Şiddetli hava koşullarının habercisi de olabilir ancak yine de bunların birer bilimsel açıklaması bulunuyor. Yani bazı şeyler kurgudan ibaret değil.

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