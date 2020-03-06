DuckDuckGo, Yeni Gizlilik Aracı 'Tracker Radar'ı Tanıttı

DuckDuckGo'nun yeni aracı Tracker Radar, internet kullanırken sizi kimin izlediğini kontrol etmenizi sağlayan bir gizlilik aracı olarak tanıtıldı. Gelin bu güvenlik aracını daha yakından tanıyalım.

DuckDuckGo, Tracker Radar isimli yeni bir gizlilik aracının duyurusunu yaptı. Tanıtılan yeni araç, reklam şirketlerinin sizi çevrimiçi takip etmesini engellemenizi sağlayan bir uzantı olarak öne çıkıyor. Araç; engelleme, özel arama ve geliştirilmiş internet sitesi şifrelemesinin bir kombinasyonunu kullanarak çalışıyor ve DuckDuckGo'nun uygulamalarında koruma sağlıyor.

Günümüzde interneti kullanmak, geçmişte aradığımız herhangi bir ürünün ertesi gün defalarca karşımıza çıkması yüzünden zaman zaman sıkıntı verici olabiliyor. Bir önceki gün alışveriş yaptığınız sitelerdeki ayakkabılar veya kulaklıklar, bugün girdiğiniz sitelerde reklam olarak sizi durmaksızın takip edebiliyor. Bu yorucu reklamlar, çoğu internet sitesinin arkasına saklanmış gizli izleyiciler tarafından destekleniyor.

Tracker Radar, kullanıcının ziyaret ettiği her sayfa için otomatik olarak bir dosya oluşturarak çalışıyor:

Araç, sayfayla ilgili ayrıntılı bilgilerin yanı sıra sayfayla ilişkili üst verileri de topluyor ve bu etki alanları üzerinden izleme davranışlarını değerlendiriyor. Bu da izleyicinin kime ait olduğunu, ne sıklıkta göründüğünü, çerez davranışını, şirketin gizlilik politikasını, belirli kaynaklara ilişkin kuralları ve bir izleyicinin üçüncü taraf bağlamında ne zaman kullanılacağına karar vermek için internet sitesinin performans verilerini işlemeyi sağlıyor.

Tracker Radar nasıl kullanılır?

Tracker Radar bir üçüncü taraf izleyici tespit ettiğinde bu izleyici DuckDuckGo'nun engelleme listesine ekleniyor. Bu engelleme listesi, iOS ve Android için DuckDuckGo Gizlilik Tarayıcı mobil uygulamalarının yanı sıra Chrome, Firefox ve Safari için DuckDuckGo Gizlilik masaüstü tarayıcı uzantılarında yerleşik olarak bulunabiliyor.

Liste ayrıca kendi özel engel listelerini oluşturmak isteyen geliştiriciler ve izleme hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen araştırmacılar için de kullanışlı olarak tasarlanmış durumda. Kullanıcılar tarafından yeni yeni kullanılmaya başlanan Tracker Radar hakkında bilgi almak için aracın resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.