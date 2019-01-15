DuckDuckGo'ya Gizlilik Odaklı Harita Servisi Geliyor

Gizliliği ön planda tutmasıyla bilinen arama motoru DuckDuckGo, Apple'ın harita altyapısını kullanarak gizlilik odaklı harita hizmeti sunacak.

Arama motorları arasında Google’a en iyi alternatiflerden olan DuckDuckGo, Apple’ın MapKit JS yapısını kullanarak harita ve adres hizmetini sunmaya başladığını duyurdu. Servisin yeni hizmeti hem mobil hem de masaüstünde kullanılabilir. DuckDuckGo, sunduğu yeni hizmette de kullanıcılara gizlilik taahhüdü sunuyor.

Şirket, bugün yayınladığı blog yazısında:

“Apple’ın MapKit JS yapısını kullanarak mobil ve masaüstü platformlar için sunduğumuz harita ve adres servislerimiz konusunda oldukça heyecanlıyız. Haritalama ve gizlilik konusunda değerli bir kombinasyon sunuyoruz. Appe’ın MapKit JS yapısını ilk kullanan global şirketlerden biri olarak, kullanıcılara milyarlarca Apple cihazında bulunan gelişmiş adres araması, ek görsel özellikler, gelişmiş uydu görüntüleri ve sürekli güncellenen haritalar sunuyoruz.” dedi.

Şirket, Apple ile çalıştıkları için heyecanlı olduklarını belirtirken “Çevrimiçi olarak yeni bir güven standardı belirledik, umarız bu güncelleme hoşunuza gider” dedi. Ayrıca, aramaları geliştirmeye yardımcı olmaları için kullanıcılardan geri bildirimler istedi.

Şirket, gizliliğin nasıl koruyacakları konusuna da açıklama getirdi;

“DuckDuckGo’da, hak ettiğiniz gizliliğin oldukça kolay olması gerektiğine inanıyoruz. Doğal olarak, sıkı gizlilik politikamız gereği kişisel bilgileri toplama veya bu entegrasyonla paylaşma gibi bir durumumuz olmayacak. Apple'a veya diğer üçüncü şirketlere IP adresleri gibi kişisel bilgileri göndermeyeceğiz. Yerel aramalarda, bulunduğunuz lokasyon tarayıcınız üzerinden bize gönderilecek ve biz de bu bilgiyi yok edeceğiz.” dedi.