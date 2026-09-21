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Bir Devrin Sonu: Efsane Anime Platformu Türk Anime TV Kapandı!

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Türkiye’deki anime topluluğunun yıllardır en önemli buluşma noktalarından biri olan Türk Anime TV, 16 senelik yayın serüveninin ardından kapanış kararı aldığını duyurdu.

Bir Devrin Sonu: Efsane Anime Platformu Türk Anime TV Kapandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de anime kültürünün yaygınlaşmasında ve binlerce içeriğin Türkçe alt yazıyla izleyicilere ulaşmasında kritik bir rol üstlenen Türk Anime TV, yıllardır hayatımızdaydı ve herkesin aklına kazınmayı başaran bir platform olmayı başarmıştı.

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Ancak 2010’dan beri devam eden 16 yıllık bu maceranın sonuna gelindi. Platform, yaptığı bir paylaşımla resmen bizlere veda ettiğini açıkladı.

İçerikten Görseller

Bir Devrin Sonu: Efsane Anime Platformu Türk Anime TV Kapandı!
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16 yılın ardından kapanıyor

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Platform yöneticileri tarafından paylaşılan açıklamada, veda kararının arka planındaki insani ve operasyonel sebeplere dikkat çekildi. Ekip; hayatların, ailelerin, işlerin ve bireysel sorumlulukların zamanla değiştiğini vurgulayarak "Artık büyüdük." ifadesine yer verdi. Yıllar içinde değişen yaşam şartlarının projenin sürekliliğini doğrudan etkilediği ifade edildi.

Açıklamanın devamında platformun ulaştığı devasa ölçeğin getirdiği yüke değinildi. Türk Anime TV yöneticileri, haftanın 7 günü 24 saat boyunca kesintisiz bakım gerektiren bu sistemin işletilmesinin artık sürdürülemez bir hâl aldığını belirtti. . Dev yapıyı hak ettiği özen ve kalitede yürütmek için ne yeterli vaktin ne de gücün kaldığı aktarıldı.

Ekip, platformu kötüleşen bir hizmet kalitesiyle baş başa bırakmak yerine, izleyicilerin hafızasında kalan olumlu anılarla hatırlanmayı tercih ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda projenin en güzel hatıralarla "zirvede" noktalandığı aktarıldı.

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