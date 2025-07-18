Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, kullanıcıların yapay zekâ ile üretilmiş görselleri gizlemesini sağlayan yeni bir filtreyi hayata geçirdi. Özellikle görsel aramalarda yaşanan içerik karmaşasına çözüm sunmayı hedefleyen bu yenilik, yapay zekâ görsel “kalabalığı”ndan rahatsız olan internet kullanıcıları için önemli bir adım.

DuckDuckGo’nun yeni özelliği sayesinde artık kullanıcılar, arama sonuçlarında yer alan yapay zekâ ile üretilmiş görselleri gizleyebilecek. Özellik, doğrudan görsel arama sekmesinden aktif hale getirilebiliyor.

Görseller sekmesindeki yeni açılır menüden “AI images” seçeneğiyle “göster” veya “gizle” tercihi yapılabiliyor. Alternatif olarak ayarlar menüsünden “Hide AI-Generated Images” seçeneği de kalıcı filtreleme için kullanılabiliyor.

Yapay zeka ile üretilen içerikler tüm interneti işgal etti

DuckDuckGo bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla, manuel olarak derlenen açık kaynaklı kara listelere dayanan bir filtre geliştirdi. uBlockOrigin ve Huge AI Blocklist gibi görece güvenilir kaynaklardan alınan bu listeler, yapay zekâ görsellerinin büyük bir kısmını otomatik olarak engelliyor.

DuckDuckGo’dan yapılan açıklamada, sistemin %100 başarı sağlamasa da AI içeriklerin önemli bir bölümünü filtreleyebildiği vurgulandı. Gerçek içerik arayan kullanıcılar, AI görsellerin oluşturduğu bilgi kirliliğinden kurtulabilecek.