Google, Arama hizmetine bir dizi yapay zekâ destekli özellik eklediğini açıkladı. Bu özellikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Ayrıca kullanıcıların günlük hayatları da kolaylaşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, küresel çapta en çok kullanılan hizmetlerinden olan Arama ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Şirket, Google Arama'ya bir dizi yeni yapay zekâ özelliği eklediğini duyurdu. Bu yeni özellikler, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte yeni özelliklere yakından bakalım.

Google Arama, uzunca bir süredir "AI Mode" ile gündemde. Bu yeni özellik, kullanıcıların internet aramalarında yepyeni bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. İşte Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Arama'nın AI Mode özelliği, artık Gemini'ın en güçlü versiyonu olan Gemini 2.5 Pro'yu destekleyecek.

Gemini 2.5 Pro, Deep Search'e de hayat verecek!

Google'ın bugüne dek yayımladığı en güçlü arama aracı olarak bilinen Deep Search, artık Gemini 2.5 Pro'dan güç alacak. Kullanıcılar, bu iyileştirme ile en kapsamlı ve en iyi şekilde araştırmalar yapabilecekler. Google'a göre bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, saatlerce zaman kazanmalarını sağlayacak.

Google Arama'nın AI Mode için hazırladığı yeni özellikler, şimdilik sadece ABD'de ve Google AI Pro ile Google AI Ultra aboneleri tarafından kullanılabilecek.

Google, işlerinizi yakın çevredeki esnafla halletmenizi kolaylaştıracak!

Google Arama'nın bir diğer özelliği, tüm kullanıcıların işini kolaylaştıracak türden. Yapay zekâ, artık yakın çevrenizdeki işletmeleri daha iyi tanıyacak. Kullanıcılar, kuru temizleme veya evcil hayvan kuaförü gibi araştırmalar yaparken devreye girecek yeni özellik, yakın çevrenizdeki işletmeleri analiz edecek, fiyatları karşılaştıracak ve hatta randevu işini bile halledecek.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu yeni özellik de Google AI Pro ve Google AI Ultra aboneleri tarafından kullanılabilecek.