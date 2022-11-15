Birleşmiş Milletler'in 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü için hazırladığı rapor, dünya nüfusunun 15 Kasım'da 8 milyara ulaşacağını ortaya koymuştu. Sabah saatleri itibarıyla bu tahmin, gerçekleşmiş durumda.

Birleşmiş Milletler(BM) Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'ne özel aynı gün içinde özel bir rapor yayınlamıştı. Rapor, dünya nüfusunun ilerleyen yıllarda hangi seviyelere yükseleceğini gözler önüne sermiş, bu yıl için de beklenen büyük bir hedefe ev sahipliği yapmıştı.

Rapora göre çok yakın bir gelecekte, dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesi olan Çin, sahip olduğu unvanı kaybedecekti. Bununla bilrlikte 1 milyar 412 milyon nüfuslu Hindistan'ın, 2023'te 1 milyar 426 milyon nüfuslu Çin'i geride bırakacığı öngörülüyordu. 2050 yılına geldiğimizde, Hindistan nüfusu 1 milyar 668 milyon, Çin nüfusu ise 1 milyar 317 milyon oalcak idi.

2030'a kadar dünya nüfusu en az 500 milyon daha artacak

Raporun en ön plana çıkan ifadesi ise yakın geleceğimiz ile alakalıydı. BM, 11 Temmuz'da dünya nüfusunun 15 Kasım gübnü 8 milyara ulaşacağını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu sayaç geri sayımı tamamladı ve Dünya nüfusu, an itibarıyla 8 milyarı geçti. Önümüzdeki süreçte de yükseliş trendi devam edeceği bildirilen dünya nüfusu, tahminlere göre yıldan yıla şöyle şekillenecek idi:

2030'da 8,5 milyar insan

2050'de 9,7 milyar insan

2080'de de 10,4 milyar insan

BM'ye göre 2080 yılından sonra ise nüfus artış hızı yavaşlayacak. BM, 2100'e kadar nüfusun 10,4 milyar seviyelerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Rapora göre ilerleyen yıllarda, gelişmekte olan bazı ülkelerin doğurganlık hızı ciddi anlamda düşecek. Ancak 8 ülke, adeta nüfus patlaması yaşayacak. Bu ülkeler; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Filipinler, Hindistan, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Tanzanya olarak kayıtlara geçecek...