Dünya'ya Ait Materyallerin Bir Yılda Tüketilen Sayısı

Araştırmacılar, son çalışmalarından elde ettikleri sonuçlarla bir senede tüketilen Dünya materyallerinin kaygı uyandıran sayısını açıkladı. Uzmanlar, gezegenimizin kaynaklarını bu şekilde kullanmaya devam ettiğimiz takdirde küresel bir felaketin yakın olduğunu belirtiyor.

Araştırmacıların elde ettikleri son veriler, insanlığın bir yılda 100 milyar ton Dünya’ya ait materyal tükettiğine işaret ediyor. Buna ek olarak geri dönüşüm yapılan materyallerin oranında da düşüş yaşanıyor. İnsanların dur durak bilmeden fosil yakıtlarla inşaat malzemeleri kullanmaları ve ağaçları kesmeleri, iklimin yanı sıra doğal yaşam üzerinde de ciddi sonuçlar doğuruyor. Araştırmacılar, Dünya’nın sunduğu kaynakların sınırı olduğunu anlamadığımız sürece küresel bir felakete doğru hızla gittiğimizi belirtiyorlar.

1970 yılından bu yana küresel ekonomide kullanılan materyallerin sayısı dört katına çıkarken nüfus da yaklaşık iki katına yükseldi. Sadece geçtiğimiz iki yıl boyunca küresel tüketim %8 oranında arttı ancak geri dönüştürülebilir kaynakların kullanımı %9,1’den %8,6’ya düştü. Circle Economy uzmanlarının ortaya sunduğu veriler, Dünya’daki her bireyin yılda ortalama 13 ton materyal tükettiğine işaret ediyor. Bu nedenle, bazı ulusların ‘döngüsel ekonomi’ adı verilen ve geri dönüştürülebilir kaynakların ön plana çıkarıldığı sistemlere geçiş yaptığı bilgisi de araştırmanın bulguları arasında yer alıyor.

Dünya’nın kaynaklarını tüketmeye devam edersek küresel bir felaket kaçınılmaz:

Circle Economy’nin başında yer alan isimlerden Harald Friedl, “Dünya’nın kaynaklarının sonu yokmuş gibi davranmaya devam ettiğimiz sürece küresel bir felaket kaçınılmaz. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına doğru nüfusun 10 milyara çıkması bekleniyor ve gelecek nesiller için gezegenimizi sağlıklı bir şekilde bırakmak istiyorsak, hükümetlerin acilen ‘döngüsel ekonomi’ sistemlerine geçiş yapmaları gerekiyor” açıklamasında bulundu. Araştırma hakkında yayınlanan raporun başyazarı olan Marc de Wit, “Dünya nüfusundaki artış hız kesmeden devam ederken işlenmemiş madde arayışına hâlâ aynı şekilde devam edilmekte. Bu arayış sonsuza kadar devam edemez ve işlenmemiş maddelere olan bağımlılığın artık durması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Araştırmacıların yayınladığı rapora göre, verilerin kesin olarak ulaşılabilir olduğu 2017 yılında 100,6 milyar ton Dünya’ya ait materyal tüketildi. Bu miktarın yarısının, inşaat malzemeleri için kullanılan kum, kil, çakıl ve alçının yanı sıra gübre üretmek için kullanılan çeşitli mineraller olduğu tespit edildi. Bu sayının %15’lik kısmının kömür, petrol ve doğal gaza; %10’luk kısmının da metal cevherlerine ait olduğu tespit edildi. Kullanılan materyallerin geriye kalanının çeyreğiyse yemek ve yakıt için kullanılan bitkilerle ağaçlar olduğu belirtildi.