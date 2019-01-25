Business Insider'dan Harrison Jacobs, geride bıraktığımız yılın Aralık ayında Mısır'daki Büyük Gize Piramidi'ni ziyaret etti ve bir yazı kaleme aldı. Bu yazımızda sizlerle Jacobs'un gözlemlerini ve yaşadığı deneyimi sizlerle paylaşacağız.

Mısır'ın Kahire şehrinde bulunan 5.000 yıllık Büyük Gize Piramidi, 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikası açıklandığından beri bu listede kendine yer bulan ve listede günümüzde ayakta duran tek yapıdır. Harrison Jacobs isimli gezgin, yaptığı Orta Doğu gezisi sırasında Büyük Gize Piramidi'ni ziyaret ederek gözlemlerini paylaştı.

İlk olarak piramitleri ziyaret etmenin göründüğü kadar havalı bir durum olmadığını belirten Jacobs; içerideki basık havanın, karanlığın ve küf kokusunun oldukça rahatsız edici olduğunu söyledi. Gelin Jacobs'un bu ilginç yolculuğuna birlikte göz atalım.

Gize Piramitleri, Djoser Piramidi, Unas Piramidi, Bent Piramidi ve Kırmızı Piramit gibi ünlü piramitlerin de aralarında bulunduğu 138 piramidi gezen Jacobs, Mısır'ın 3. en büyük piramidi olan Kırmızı Piramit'e girmenin ücretsiz olduğunu fakat Gize Piramitleri'ne girebilmek için 10 dolar ile 15 dolar arasında ödeme yapmak zorunda kaldığını söylüyor.

Piramitlerin asıl tasarım amacının, ölen insanlara hak ettikleri saygıyı gösteren mezarlar sağlamak ve kalıntıların mezar soyguncularının eline geçmesini engellemek olduğunu belirten Jacobs, piramide girerken yaşadığı deneyimi şöyle anlatıyor: "Piramidin içine girmek için dik bir merdiven kullanarak dar bir geçitten geçtik. Geçidin sonuna vardığımda, geçidin sonundaki ışığı artık göremiyordum."

Piramide girerken ve çıkarken birkaç turistin geçitte iniş çıkışlarda zorlandığını ve bu yüzden çıkmak için beklemek zorunda kaldığını belirten Jacobs, birçok insanın da kapalı alan fobisini burada keşfettiğini söylüyor.

Geçitlerden sonra Gize Piramidi'nin asıl kısmına ulaşan Jacobs, orada yaşadıklarını şu cümlelerle anlatıyor: "Yatay geçitten sonra en büyük odaya girdim. 40 metre uzunluğunda merdivenli bir tasarım vardı. Bu noktada koku ve ısı kendini hissettirmeye başladı. Ziyaret ettiğim mevsim kıştı fakat piramidin içi havasız ve sıcaktı. Nefes almakta zorlandım ve yoğun bir şekilde öksürmeye başladım."

Kapalı alan fobisi ve küfün baskın kokusu sebebiyle piramide girdiğine pişman olduğunu söyleyen gezgin "Dar geçitler ve boş odalar gördüm. Duvarlarda bazı mezar soyguncularının yaptığı grafitiler vardı. Bence piramide girmeye değmezdi" sözleriyle yaşadığı deneyimi özetliyor.

Krallar Vadisi'ndeki mezarlarda gördüğü hayranlık uyandıran renkli mezarlar gibi mezarlara rastlamadığını söyleyen Jacobs, bu durumu Gize Piramidi'nin uzun süre boyunca mezar soyguncuları tarafından yağmalanmasına bağlıyor.

Piramidin içine hava pompalanmasına rağmen yaşadığı kötü deneyimden dolayı memnun kalmadığını belirten Jacobs, orada bulunan diğer turistlerle konuştuğunda da yaşadığı memnuniyetsizliğin aynısını onlarda gördüğünü söylüyor.