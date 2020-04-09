DSÖ, Çocuklara COVID-19'u Anlatan Hikaye Kitabı Hazırladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların COVID-19 salgınını anlayabilmeleri ve hastalıktan korunmak için neler yapabileceklerini anlatan Türkçe dahil 36 dilde bir hikaye kitabı hazırladı. İnternet üzerinden erişime sunulan kitap, sesli olarak da yayınlanacak.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, ilk kez ortaya çıktığı Aralık 2019’dan bu yana 1,4 milyondan fazla insana bulaştı ve 90 bine yakın kişinin hayatına mal oldu. Bugüne kadar 330 bin kişi hastalıkla savaşını kazansa da, bilim dünyası COVID-19’a karşı hala spesifik bir ilaç geliştirebilmiş değil.

Koronavirüsün aylardır gündemin birinci maddesi olması nedeniyle hastalık hakkında pek çok bilgiye sahibiz ancak içinden geçtiğimiz bu olağanüstü zamanları küçük yaştaki çocukların anlamdırması tahmin edebileceğiniz gibi bir hayli güç.

COVID-19 hikaye kitabı Türkçe olarak da yayınlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların COVID-19 salgınını anlayabilmeleri için aralarında Türkçe’nin de olduğu 36 farklı dilde bir hikaye kitabı hazırladı. 50'den fazla kuruluşla birlikte hazırlanan kitapta, 'Ario' isimli hayal ürünü bir karakter bulunuyor.

Çocuklara, kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını koronavirüsten nasıl koruyabilecekleri anlatan karakter, çocukların pozitif ve güvende kalmaları için ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı oluyor. "Benim Kahramanım Sensin, Covid-19 ile Savaşan Çocuklar' ismini taşıyan hikaye kitabı, 6-11 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor.

Kitaptaki Ario isimli hayali bir karakter, çocuklara koronavirüsten nasıl korunmaları gerektiğini anlatıyor

Proje hakkında konuşan DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Geçmişteki insani acil durumlar gençlerin hayatları tepetaklak olduğunda korkularını ve kaygılarını gidermenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Çocukları saat dilimleri ve kıtalar arasında yolculuğa çıkaran bu güzel kitap, onların koronavirüs salgını sırasında ne yapmaları gerektiğini anlatıyor” dedi.

DSÖ, proje için dünya çapında 1700 çocuk, ebeveyn, bakıcı ve öğretmenle görüşüldüğünü söylüyor. Yazar ve çizer Helen Patuck ile proje ekibinin bu katkılardan yararlandığını vurgulayan DSÖ, hikaye ile mesajların farklı kıtalardan ve sosyal çevrelerden çocuklar için anlam ifade etmesine çalıştıklarını belirtiyor.

Öte yandan kitabın ebeveyn ya da öğretmen desteği olmadan, çocuklar tarafından bağımsız şekilde okunması önermeyen DSÖ, daha sonra yayınlanacak ek bir rehber niteliğinde olan ‘Kahramanlar için Eylemler’ adlı kitabın, COVID-19’a ilişkin konularla ilgili destek vereceğini ve bu kitaba dayalı ek etkinlikler önereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu gibi daha pek çok kuruluşun desteği ile hazırlanan “Benim Kahramanım Sensin” adlı kitabın Türkçe versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.