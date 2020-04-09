Dünya Sağlık Örgütü, Trump’ın Suçlamalarına Cevap Verdi

ABD Genel Başkanı Donald Trump’ın DSÖ’ye yaptığı suçlamalara kurumun genel direktöründen açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelerin koronavirüs düşmanına karşı birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

ABD Genel Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nü koronavirüse karşı becerisizlikle suçladı. DSÖ’nün geç kaldığını söyleyen Trump, yapılan maddi desteğin de kesileceğini bildirdi. Bu açıklamaların ardından DSÖ’den de bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump’ın açıklamalarına cevap olarak “Bu virüsü politize etmeyin. Bu ateşle oynamak gibi bir şey. ABD ve Çin şimdi bir araya gelerek bu tehlikeli düşmana karşı birlikte savaşmalı” şeklinde açıklama yaptı.

DSÖ’nün merkezi İsviçre, Cenevre’de konuşan Ghebreyesus, ABD ve Çin’in virüse karşı birlikte çalışmaları gerektiğinin dışında şu ifadeleri kullandı:

“G20 üyeleri de birlikte hareket ederek savaşmalı. Dünyanın geri kalanı da birleşip savaşmalı. Bu virüsün tehlikeli olduğunu pek çok kez dile getirdik. Eğer düzgün davranış göstermezsek, önümüzde pek çok ceset torbası bizi bekliyor. Bu virüsü politize etmeyin. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz.”

Koronavirüse karşı hep birlikte çalışmamız gerektiğini vurgulayan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Lütfen Covid-19’un siyasallaştırılmasını karantinaya alın” diyerek Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği’nin kızamık için güçlerini birleştirdiğini hatırlattı.

Trump, DSÖ’yü yanlış yönlendirmeyle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ’nün salgınla mücadelede patladığını söyledi. “İyi ki Çin’e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?” şeklinde açıklama yapan Trump, bu sözleriyle DSÖ’nün kararını sorguladı.