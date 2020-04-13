ODTÜ, COVID-19 Tedavisinde Kullanan İlacı Sentezledi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) araştırmacılar, COVID-19 tedavisinde kullanılan ve başarılı sonuçlar veren sıtma ilacı klorokini tamamen basit başlangıç maddelerinden yerli imkanlarla 10 günde sentezlemeyi başardı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, her gün binlerce hayatı karartmaya devam ederken, bilim dünyası bu ölümcül virüse karşı etkin bir tedavi yöntemi bulmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Türk bilim insanları da yaptıkları çalışmalarla bu sürece çok önemli katkılar sunuyorlar.

Anadolu Ajansı’na (AA) açıklamalarda bulunan ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Akdağ, sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan klorokin ilacını basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlemeyi başardıklarını aktardı.

COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaç yerli imkanlarla sentezlendi

Doç. Dr. Akdağ, pek çok ülkede daha önceden sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçlarının COVID-19 tedavisinde kullanılmasına izin verildiğini söyledi. Bu ilacın hammadde üretimini yerlileştirmeye olanak sağlayacak yöntemi geliştirmek için laboratuvarda deneysel çalışmalar yaptıklarını belirten araştırmacı, öncelikle klorokinin yapısını incelediklerini ifade etti.

Doktora öğrencisi Gizem Ünay, yüksek lisans öğrencileri Doruk Baykal, Berçin Asya ve Umut Aydemir ile birlikte klorokinin içindeki etken maddeleri iki ayrı koldan sentezlemek için çalışma yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Akdağ, tamamen basit başlangıç malzemelerinden başlayarak 10 günde bu maddeyi yerli imkanlarla sentezlemeyi başardıklarını aktardı.

Sıtma ilacı olarak bilinen klorokinin sentezlenmesi 10 gün sürdü

Deneysel amaçlı olduğundan sadece laboratuvarlarda olan malzemeleri kullanarak az miktarda klorokin sentezlediklerini aktaran Doç. Dr. Akdağ, “Laboratuvarımızın bazı maddelere olan ihtiyacının karşılanması için proje desteği bulabilirsek daha büyük miktarlarda üretim yapabileceğimiz konusunda umutlarımız arttı” dedi.

"Bizim yöntemimizde literatürde bulunmayan bazı basamaklar da var” diyen Türk bilim insanı, “Klorokinin sentezlenmesinde pek çok patentli yöntem bulunuyor. Bunun için uluslararası yayın hazırlıklarına da başladık. Öğrencilerimizle birlikte çalışmamızda başarıya ulaşmış olmaktan oldukça mutluyuz” şeklinde konuştu.

Pek çok ülke, hidroksiklorokin ve klorokin ilaçlarının COVID-19 tedavisinde kullanılmasına izin veriyor

Daha önce yaptığımız haberde, Fransa merkezli dünyanın önde gelen ilaç laboratuvarlarından Sanofi’nin, sıtma için kullanılan hidroksiklorokin ilacı ile 300.000 COVID-19 hastasının tedavi edilebileceği yönündeki açıklamasını sizlerle paylaşmıştık.

Sanofi’nin gerçekleştirdiği çalışmayı yöneten Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Profesör Didier Raoult, 24 COVID-19 hastasının söz konusu ilaçla tedavi edildiği söyleyerek, altı gün sonra vakaların yüzde 75'inde virüsün kaybolduğunu ifade etmişti.