Fransız İlaç Devi: COVID-19'u Sıtma İlacı ile Yenebiliriz

Fransız ilaç şirketi Sanofi, sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan Hidroksiklorokin (Plaquenil) ilacı ile 300.000 yeni tip corona virüsü hastasını iyileştirebileceğini açıkladı. Fransız hükümetinden yetkililer, ilacın klinik denemelerinin umut verici olduğunu söylüyor.

Evden çıkmamak ve bireysel temizliğimize önem göstermek, COVID-19 salgınına yönelik yapabileceğimiz en basit şeylerden ikisi. Bu aynı zamanda, hastanelere ciddi düzeydeki corona virüsü vakalarını tedavi edebilmeleri için ihtiyaç duydukları zamanı da veriyor.

Salgının ortaya çıktığı günden bu yana virüsün nasıl hareket ettiğini ve nasıl yenilebileceğini araştıran bilim insanları, çok önemli bir mesafe kat etseler de henüz kesin tedavi yöntemini bulabilmiş değiller. Avustralya'daki doktorlar, dünyadaki birçok laboratuvar aşılar üzerinde çalışırken bağışıklık sisteminin enfeksiyonları nasıl öldürdüğünü gösteren bir çalışma yayınladı.

Bunun da ötesinde, doktorlar hastaların iyileşmesini hızlandırabilecek her türlü ilacı deniyorlar. Örneğin; COVID-19’un merkez üssü olan Çin, favipiravir (Avigan) adı verilen bir tür grip ilacını test ediyor. ABD, İsrail, Rusya ve İran, ölümcül virüse karşı aşı geliştirmeye çalışan diğer ülkelerden.

Fransa merkezli dünyanın önde gelen ilaç laboratuvarlarından Sanofi, sıtma için kullanılan Hidroksiklorokin (Plaquenil) ilacı ile 300.000 COVID-19 hastasının tedavi edilebileceğini açıkladı. Milyonlarca ilacın Fransız yetkililere tedarik edebileceklerini söyleyen firma, hükümetle tam işbirliğine gitmek için hazır olduklarını ifade etti.

Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Profesör Didier Raoult, 24 COVID-19 hastasının söz konusu ilaçla tedavi edildiğini belirtti. Plaquenil tedavisine başladıktan altı gün sonra vakaların yüzde 75'inde virüsün kaybolduğunu söyleyen Prof. Raoult, sonuçların umut verici olduğunu söyledi.

Fransız hükümeti, ilk testin bulgularını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt olmadığından, denemelerin daha fazla hasta ile genişletileceğini açıkladı. Lupus, romatoid, artrit ve sıtma gibi otoimmün yani sadece belli bir organı hedef alan hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan Plaquenil, aşırı dozda verilmesi halinde bazı istenmeyen etkilere sebebiyet verebilir. Daha çok hastada yapılacak klinik deneyler, ilacın gerçekten COVID-19’a karşı direnç sağlayıp sağlamadığını gösterecek.