Corona Virüsü Aşısı İnsanlara Uygulandı: İşte İlk Görüntüler

ABD'de geliştirilen koronavirüs aşısı, bugün itibarıyla insanlar üzerinde denenmeye başladı. ABD'deki Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde gönüllülere uygulanan aşının ne gibi etkiler göstereceği merakla bekleniyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisine de pek çok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2), insanlık tarihinin en büyük salgınlarından bir tanesi olarak nitelendiriliyor. An itibarıyla 182 binden fazla kişiye virüs, 7 binden fazla ölüme yol açtı. Dünyanın pek çok yerinde de koronavirüs için aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Aşı çalışmalarında büyük yok kat ederek 42 günde test aşamasına gelen ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü ve özel bir biyoteknoloji şirketi olan Moderna, dünyada ilk kez insan denekler üzerinde test gerçekleştirdi. Vücudu antikor üretmek için teşvik eden koronavirüs aşısı, üretilmesini sağladığı proteinler ile koronavirüslerin hücrelere yapışmasına engel oluyor.

Koronavirüs (SARS-CoV-2) için geliştirilen ilk aşı:

Aşılar, genel olarak zayıflatılmış virüsler içerirler. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni koronavirüs aşısı, virüsün kendisini içermiyor. "Haberci RNA" gibi çalışan aşı, virüsün vücuda girmesiyle birlikte antikor üretimini hızlandırıyor ve enfekte olan kişinin Corona virüsü ile mücadelesi de çok daha hızlı bir şekilde başlamış oluyor.

Potansiyel koronavirüs aşısı ilk kez, bugün itibarıyla 4 insan üzerinde uygulandı:

ABD, Seattle'da bulunan Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde yapılan aşı uygulaması, ilerleyen dönemlerde toplam 45 gönüllü üzerinde uygulanmış olacak. Bilim insanları, aşının güvenli olup olmadığını anlayabilmek için 1 yıl ila 18 ay arasında bir zamanın geçmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Eğer testler başarılı olursa, koronavirüse karşı için geliştirilen aşı kamuya açık olacak.

Koronavirüs için geliştirilen aşıyı gönüllü olarak test etmek isteyen ilk kişi sie Jennifer Haller isimli sağlıklı bir kadındı. Şu sıralar gözlem altında tutulan kadının vücudunun, söz konusu aşıya nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor. Bilim insanları Haller'ın vucüdundaki semptomları takibe alacaklar.

Potansiyel Koronavirüs aşısının ilk gönüllü Jennifer Haller'a enjekte edildiği an:

Haller, bir ay sonra diğer gönüllülerle birlikte ikinci kez aşı vurulacak. Araştırmacılar, vurulacak aşıların farklı dozlarda olacağını ve böylece farklı dozların da test edileceğini söylediler. 45 gönüllünün her biri gözlemlenerek, farklı kişilerde, farklı dozlarda koronavirüs aşısının nasıl etki gösterdiği analiz edilecek.

Potansiyel Corona virüsü aşısını vurulan başka bir isim ise Neal Browning. Browning de tıpkı diğer gönüllüler gibi bir süre boyunca gözlem altında tutulacak. 1 ay sonra ikinci kez aşı olacak olan Browning, belkide dünyanın en büyük salgınlarından bir tanesinin unutulup gitmesini sağlayacak isimlerden bir tanesi olacak.